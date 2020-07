Nabestaanden willen geen straf voor Oldenzaler die dodelijk ongeval veroorzaakte bij Azelo

Voor de rechtbank in Almelo is een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van een half jaar geëist tegen een 51-jarige man uit Oldenzaal. De man reed op 18 maart vorig jaar bij knooppunt Azelo met volle snelheid in op een file. Daarbij kwam een 69-jarige vrouw uit Westerbork om het leven.

Het was die dag extra druk op de wegen in Nederland omdat er gestaakt werd door personeel van de Nederlandse Spoorwegen.



'IJskoud zwart gat'

De Oldenzaler vertelde vrijdag dat hij die ochtend in 'goede doen' thuis weg reed voor een afspraak in Nijverdal. Vlak voor de aanrijding kreeg hij een storingsmelding op het dashboard waardoor hij kort werd afgeleid. Vanaf dat moment is "alles één groot ijskoud zwart gat", aldus de man. "Ik werd wakker en ik dacht dat de auto in brand stond. Het was een gigantische ravage en ik ben door twee mensen uit de auto gehaald en op de vangrail gelegd."

Volgens getuigen was de file, ter hoogte van de splitsing Deventer en Almelo, al van enige afstand te zien. Zij zagen dat de Oldenzaler zonder te remmen inreed op de auto van het slachtoffer. Zij was er zo ernstig aan toe, dat medisch ingrijpen niet meer mogelijk was.

De Oldenzaler zit erg met de gevolgen van het ongeval. Hij snapt zelf ook niet waarom hij de file niet zag, maar zegt het vooral verschrikkelijk te vinden voor de nabestaanden. Die schreven in een brief aan de rechtbank dat ze het slachtoffer erg missen, maar het de Oldenzaler niet kwalijk nemen.

Nabestaanden willen geen straf voor Oldenzaler

Ze vroegen de rechtbank zelfs om de man geen straf op te leggen, omdat hij al zoveel leed onder de gevolgen. In zijn eis hield de officier van justitie rekening met de vraag van de nabestaanden en kwam met een gehalveerd strafvoorstel.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.