"De rivaliteit tussen Deventer en Zwolle was vroeger veel scherper'

Tussen de supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles heerst haat en nijd. Maar los van deze stammenstrijd was de rivaliteit tussen Deventer en Zwolle vroeger veel scherper, stelt historicus Ewout van der Horst uit Olst. "Heel verklaarbaar, het waren eigenlijk twee koninkrijkjes met eigen wetten."

Voormalig VVV-directeur Hein te Riele vindt dat Deventer en Zwolle veel meer zouden moeten samenwerken in de huidige tijd. Die samenwerking was er vroeger ook, in het Hanzeverbond. "Maar daar moeten we ons niet te veel bij voorstellen", aldus historicus Van der Horst. "Het Hanzeverbond was puur een economisch pact. De rivaliteit was toen nog veel scherper."

Geniepig

"Bijvoorbeeld om een plek dicht bij de voorzitter van het Hanzeverbond te krijgen tijdens bijeenkomsten in Lübeck. Dat was belangrijk, maar ging er nogal eens geniepig aan toe. Deventer was de oudste stad, met oudere rechten dan Zwolle. Maar Zwolle stak Deventer, zeker aan het einde van de middeleeuwen, steeds meer naar de kroon."

Toch waren er in het verre verleden ook zeker periodes dat beide steden elkaar meer dan nodig hadden. En samenwerkten. Ewout van der Horst: "Bijvoorbeeld in de strijd tegen Gelre, dat was bij tijd en wijle echt een vijand die met troepen deze kant op kwam. Deventer en Zwolle behoorden allebei tot het Oversticht, het tegenwoordige Overijssel. Samen namen ze verdediging tegen Gelre op. Of ze vochten samen tegen roofridders in de binnenlanden van Overijssel, bij kasteel Eerde bij Ommen bijvoorbeeld. Dan probeerden ze echt samen zo'n potentaatje een toontje lager te laten zingen."

Veel connecties

Van der Horst ziet voor het hier en nu ook volop mogelijkheden voor Deventer en Zwolle om samen te werken op historische basis. "Ook door de gedeelde geschiedenis. Er zijn heel veel connecties en heel veel gemeenschappelijke kenmerken. Bijvoorbeeld de glorietijd in de middeleeuwen en hanzetijd, de moderne devotie en ook de ligging in de IJsselvallei."