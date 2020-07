VIDEO | Zestig jaar na zijn emigratie wordt Wim (90) uit Lettele herenigd met zijn oude liefde

De motorfiets, die in de jaren zestig via broer Gerrit Zandbelt uit de familie raakt, duikt namelijk in 2014 weer op. Dankzij een oude familievriend nota bene, die de roestige restanten van de DKW verkoopt aan een gepensioneerde fietsenmaker uit Limburg.

In deze minidocumentaire volgen we de weg die deze motor af heeft gelegd. Van de aanschaf in 1956 bij Motorhuis Henk Holtstege in Deventer via de stallen van de familie Zandbelt in Lettele, waar jongste broer Vincent zich als klein kereltje vergaapte aan de nieuwe DKW RT-175: "Daar mocht niemand in de buurt komen, hoor."

Vincent en Wim op hun motoren (Foto: Familie Zandbelt)

Wanneer Wim in 1960 besluit om net als zijn broer te emigreren naar Canada, moet hij de motor achterlaten bij zijn broer Gerrit. Volkomen logisch, herinnert Vincent zich: "Gerrit was ook een motorgek, die twee waren altijd samen aan het sleutelen."

Toch verdwijnt de trots van Wim langzaam uit het zicht. Gerrit heeft er de tijd niet meer voor en hij verkoopt de motorfiets aan een oude vriend van Vincent: "Onze oude buurjongen Frans. Die heeft er nog een paar jaar op gereden, maar ook daar belandde de motor in het achterhuis."

Hiem Janssen restaureerde de motorfiets (Foto: RTV Oost)

Uiteindelijk besluit Frans in 2014 om de motor, of wat er nog van over is, te verkopen. Hiem Janssen, die al zijn leven lang Kreidlers restaureert, besluit vanuit het Limburgse Horst naar Olst te rijden om de motor op te halen: "Alles zat in dozen en kratten, ik pakte het zo achter in de auto."

Als Hiem vier jaar later klaar is - "hij rijdt lekker" - krijgt hij telefoon. Uit Canada: "Zo'n lang nummer op mijn schermpje. Vince Zandbelt, de zoon van Wim. Hij had via Frans gehoord over de restauratie en wilde graag meer informatie en wat foto's. En hij vroeg of ik misschien wilde overwegen de motorfiets te verkopen. Daar moest ik even over nadenken."

In Canada bereidt zoon Vince namelijk een groot cadeau voor. In het voorjaar van 2020 wordt niet alleen zijn vader negentig jaar oud, ook zijn zijn ouders zestig getrouwd. Dat wil hij luister bij zetten door de nieuwe oude motor van zijn vader 'naar huis te halen'. Dat lukt, na flink wat gesteggel met de douane en de belasting. Helaas net te laat, want moeder overlijdt voordat ze motor kan zien.

Vader en zoon Zandbelt in Canada (Foto: Familie Zandbelt)

Toch besluit Vince door te zetten en zijn vader het beoogde cadeau te overhandigen. Want de motor is weer in de familie, en daar blijft'ie.