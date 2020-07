Beleef de geschiedenis van de spelcomputer in Zwolle

Vanaf 1 juli t/m 18 augustus is een deel van de collectie gratis te zien in de Grote Kerk in het centrum van Zwolle. Wie meer wil zien moet naar het vijf kilometer verderop gelegen museum van 3000m2 groot. Hier staat een groot deel van de computers bespeelbaar opgesteld.

Tussen de 250 speelbare (spel)computers en flipperkasten staan ook de allernieuwste spelconsoles, van de nieuwste 4K games tot aan virtual reality. Grote trekpleister van het museum is de Arcade-hal waar bijvoorbeeld flipperkasten, raceconsoles en schietspellen van lang geleden staan opgesteld.

Nostalgie

Het museum is geschikt voor jong en oud. "Het is één en al nostalgie", zegt bezoeker Jaap van Zoest. "Mijn vader kon via zijn werkgever een Commodore 64 kopen en dat deed hij toen. Daar hebben wij nog veel op gespeeld vroeger, dat kun je dan aan je kinderen laten zien", zegt van Zoest.

Oprichter van het museum is John Groenewold. "Eigenlijk ben ik niet zo van de computergames en meer een verzamelaar", zegt Groenewold. In het museum staan honderden computers opgesteld. De hele geschiedenis van personal computers tot moderne spelcomputers is te zien.

Zeldzaam

Er zijn zelfs exemplaren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. "Toen konden de computers nog niet heel veel. Een paar rekensommen of een paar kerstkaarten schrijven, dat was het wel", zegt Groenewold. Het meest trots is hij op een computer waar er maar één van bestaat. "Een Scholten machine. Deze meneer heeft computertechniek in Amerika geleerd en hier een computer gebouwd".

Ook mist Groenewold nog een computer in de collectie: "Dat is de Twenty Anniversary Mac (TAM), een Apple MacIntosch computer ter ere van de twintigste verjaardag. Die is erg zeldzaam en mooi van design", zegt Groenwold.