Parochie Heilig Kruis sluit kerken in zeven Sallandse dorpen

De kerken in Mariënheem, Luttenberg, Heeten, Nieuw-Heeten, Haarle en Broekland gaan uiterlijk in 2025 dicht. De Pauluskerk in Raalte sluit mogelijk dit jaar al de deuren. Dat heeft Parochie Heilig Kruis besloten.

Vanaf 2025 houdt de parochie nog maar één centrale kerk aan, dat is de Kruisverheffing in het centrum van Raalte.

Dorp zonder kerk

Dat betekent dat Mariënheem, Luttenberg, Heeten, Nieuw-Heeten, Haarle en Broekland het dus vanaf 2025 (maar mogelijk al eerder) zonder kerk moeten stellen.

"Dat doet pijn", vertelt Jan Koenjer namens Parochie Heilig Kruis. "Ik woon zelf ook in één van die dorpen. Zo’n kerkgebouw is toch wel het centrale punt in een dorp."

'Ruimte voor ontmoeting'

"We gaan heel nadrukkelijk met de parochianen kijken naar de herbestemming van de gebouwen."

Koenjer: "In de dorpen willen we wel ruimte voor ontmoeting houden, maar hoe we dat precies gaan doen, is nog onbekend. Maar het is niet zo dat dat elke week zal zijn."

Terugloop kerkbezoek

Als aanleiding van de sluiting van de kerkgebouwen geeft de parochie drie redenen op. Allereerst de terugloop van het kerkbezoek, maar ook beschikbaarheid van professionele krachten speelt mee.

Er worden minder priesters benoemd en de beschikbaarheid van pastoraal werkers loopt terug. Tot slot spelen ook de financiën een rol bij de aangekondigde sluiting.

De datum waarop de betreffende kerken definitief dichtgaan, is nog niet bekend.