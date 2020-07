Veiligheidsregio IJsselland: landbouwvoertuigen verboden bij boerenprotesten

De boerenactie vanmiddag in Zwolle was voor de veiligheidsregio de reden om trekkers te weren

De Zwolse burgemeester Peter Snijders heeft zojuist bekendgemaakt dat landbouwvoertuigen bij boerenprotesten in IJsselland vanaf vanavond zes uur zijn verboden. Dat heeft de veiligheidsregio besloten nadat vandaag negen uur lang het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle door boeren is geblokkeerd.

Het boerenprotest vandaag kwam als een verrassing voor Snijders. Gisteren hadden de burgemeesters nog een gesprek met vertegenwoordigers van boerengroeperingen. "We wisten dat ze verder zouden gaan met actievoeren, maar hadden niet verwacht dat het zo snel zou zijn."

'Echt onacceptabel'

De blokkade bij het distributiecentrum was voor de veiligheidsregio de druppel die de emmer deed overlopen. "Dat was echt onacceptabel. De bevoorrading van supermarkten in Noordoost-Nederland kwam hierdoor ernstig in het geding", legt Snijders uit.

De burgemeester is teleurgesteld in de boerenactie vandaag. "Absoluut. Vooral omdat we gisteren een goed gesprek hebben gehad en een paar afspraken hebben gemaakt. We hebben ook gevraagd om acties vooraf aan te kondigen. Zodat we ons er op kunnen voorbereiden. Ze gaven aan dat niet te willen, maar toch ben ik teleurgesteld."

Afname draagvlak

Daarnaast betwijfelt Snijders of deze protesten wel dé methode zijn om het punt van de boeren duidelijk te maken. "Ik denk ook dat het draagvlak heel hard achteruitgaat. Dat is gewoon jammer. Ik snap hun noden wel, het water staat sommige mensen aan de lippen en dat raakt je."