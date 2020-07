Akkoord over sanering Vredestein: 528 banen verloren

De ondernemingsraad en de directie van Apollo Vredestein in Enschede zijn akkoord over het saneringsplan. Uiteindelijk zullen er maximaal 528 medewerkers hun baan verliezen.

In het oorspronkelijke plan van de directie zouden er 750 banen komen te vervallen. Dat was al afgeschaald naar 686 en is nu dus in het definitieve akkoord vastgesteld op 528 banen.

Zo'n 350 tot 400 medewerkers zullen ontslagen worden in januari komend jaar en zo'n 120 tot 150 medewerkers zullen met vervroegd pensioen gaan. Dennis van de Logt, voorzitter van de ondernemingsraad, heeft 'gemengde gevoelens' bij het resultaat maar is ervan overtuigd dat dit 'het beste is wat erin zat'.

Sociaal plan

In 2016 is een sociaal plan overeengekomen, dat nu ook geldt voor de medewerkers die moeten vertrekken. Het plan bestaat uit een ontslagvergoeding, hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan en een vergoeding voor training om degenen die getroffen worden te helpen om over te stappen naar een nieuwe baan.

De reorganisatie is nodig volgens topman Benoit Rivallant nodig omdat op zeventig procent van de banden in de Enschedese fabriek verlies wordt geleden. Enschede is volgens hem niet 'concurrerend' vanwege de hoge arbeidskosten voor het maken van een band. Alleen de bijzondere autobanden en landbouwbanden zullen nu in Enschede gemaakt worden.

Hongarije

De productie wordt overgeheveld naar Hongarije waar een nieuwe fabriek van Apollo Vredestein in 2017 in gebruik is genomen. De arbeidskosten zijn daar veel lager dan in Nederland. Over die fabriek is veel politieke ophef geweest omdat nu blijkt dat de goedkope arbeid het werk uit Nederland weglokt.

Die ophef was op provinciaal, landelijk en zelfs Europees niveau. Vooral omdat de fabriek is gebouwd met bijna 100 miljoen staatssteun van de Hongaarse overheid, goedgekeurd door de Europese Commissie.

Moederconcern

Overigens was het volgens het Indiase moederconcern Apollo nooit de bedoeling dat Hongarije zou 'concurreren' met de fabriek in Enschede maar is dit besluit het gevolg van de neergang van de Europese auto-industrie. En daarnaast wil het bedrijf 'covidproof' worden.