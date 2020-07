Oud-burgemeester Staphorst krijgt letterlijk een 'warm afscheid'

Theo Segers is vierenhalf jaar burgemeester van Staphorst geweest. In januari stopte hij daar als burgervader, maar vandaag verliet hij zijn huis in IJhorst definitief. De rit naar zijn nieuwe huis, in het westen van het land, verliep anders dan gepland.

Met net een huisoverdracht in IJhorst en een afscheid van Staphorst achter de rug was Segers helemaal klaar voor een rit naar Groot Ammers. Zijn nieuwe woonplaats in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden, waar hij nu burgemeester is.

Maar op de A28 bij Zwolle vliegt zijn auto in brand. Op foto's van brandweer Zwolle is te zien dat de auto in lichterlaaie staat. 'De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Anneke en ik zijn gelukkig ongedeerd. Wel de schrik in de benen', schrijft de voormalig Staphorster burgemeester op Twitter.

Humor

Ondanks de gebeurtenis, houdt Segers de humor erin. 'Met recht een warm afscheid', sluit hij zijn tweet mee af. Met een vervangende auto zijn Segers en zijn vrouw alsnog naar hun nieuwe woning gereden.