470 coronaboetes uitgedeeld in Overijssel, Deventer koploper

In Overijssel zijn tot nu toe 469 boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de noodverordening die geldt vanwege het coronavirus. Deventer is absolute koploper van de provincie, met 117 opgelegde boetes. Dat zijn er veel meer dan in steden als Zwolle (51) of Enschede (65).

Borne is de enige Overijsselse gemeente waar nog geen 'coronaboete' is uitgedeeld, zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie die RTV Oost opvroeg.

Deventer koploper

Volgens teamchef Gert Telman van de politie in Deventer zijn daar zoveel boetes uitgeschreven, omdat Deventer veel meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) heeft dan andere plaatsen in Overijssel. "We hebben wel eerst gewaarschuwd voor er werd bekeurd", voegt de politiebaas toe.

Grote verschillen per regio

Het gaat om boetes die zijn uitgedeeld sinds half maart, toen de noodverordening covid-19 van kracht werd. Daarbij valt te denken aan het niet houden van de anderhalve meter afstand, het niet dragen van een mondkapje op plekken waar dat verplicht is, het met teveel personen in één auto zitten (tot 1 juli was dat verboden) of mensen die in te grote groepen samenkwamen (ook dat was een tijdlang niet toegestaan).

In de regio IJsselland worden met 290 bekeuringen vaker boetes uitgeschreven dan in de regio Twente: daar zijn tot nog toe 179 coronaboetes opgelegd. Een boete loopt met 390 euro flink in de papieren. Voor jongeren tot 18 jaar bedraagt de bekeuring 95 euro.

Strafbeschikking

De processen-verbaal zijn uitgeschreven door politieagenten of boa's. Alle boetes worden eerst door het OM beoordeeld, voordat er een zogenoemde strafbeschikking, in de vorm van een geldboete, wordt opgelegd. Landelijk gezien zijn er sinds de peildatum 28 juni tot nu 15.530 coronaboetes uitgedeeld.

Het aantal boetes dat door een boa wordt opgelegd, verschilt dus sterk per gemeente. Ruud Kuin van de BOA Bond noemt die grote verschillen tussen gemeenten 'slecht voor het draagvlak en het rechtsgevoel'. "Het is niet handig, niet goed. Het zou in principe uniform moeten zijn. Maar het is wel ingewikkeld, want de boa's vallen onder 355 burgemeesters", aldus Kuin tegen de NOS.

Bekijk hieronder het aantal coronaboetes in jouw gemeente