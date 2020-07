Ernstig gewonde bij incident in Basse; politie hoort getuigen over wat er is gebeurd

Een traumahelikopter heeft afgelopen nacht een ernstig gewonde vanuit Basse overgevlogen naar het ziekenhuis in Zwolle na een incident waar een voetganger en een auto bij betrokken waren. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.

De bestuurder van de auto is aangehouden en verklaringen van getuigen moeten inzicht geven in wat er is gebeurd. Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet te zeggen of er sprake is van een ongeluk of dat er meer aan de hand is geweest.

Voorafgaand aan het incident kwam er een melding binnen dat er op een erf in Basse iets aan de hand was. Daarna reed een auto van het erf af. De gewonde lag volgens ooggetuigen in een greppel aan de Boslaan.