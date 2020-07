Nog geen nieuwe lijsttrekker CDA, Pieter Omtzigt nog in de strijd

Het is nog onduidelijk wie de nieuwe lijsttrekker van het CDA wordt. Geen van de kandidaten heeft meer dan 50% van de stemmen gehaald en dus gaan de stembussen opnieuw open. Partijleden kunnen tot dinsdag hun stem uitbrengen op de overgebleven kandidaten Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge.

Het is de uitslag van een tweede stemming. Afgelopen woensdag besloot de partij zijn lijsttrekkersverkiezing over te doen, omdat het niet kan garanderen dat de verkiezing eerlijk is verlopen. Kwaadwillenden konden geautomatiseerd valse stemmen uitbrengen.

Tweede ronde

In totaal deden drie partijleden mee in de strijd om het lijsttrekkerschap. Uit de stemming kwam naar voren dat Mona Keijzer het minst aantal stemmen heeft gekregen. Omtzigt kreeg 39.7% van de stemmen en werd tweede. Hugo de Jonge loopt vooralsnog aan kop (48.7%).

Aangezien geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen heeft gekregen, gaan de stembussen opnieuw open. Hierbij mag alleen nog worden gestemd op de nummer één en twee. Enschedeër Pieter Omtzigt is dus nog in de strijd om het lijsttrekkerschap.

Omtzigt

Omtzigt stelde zich kandidaat na een goed gesprek met zijn vrouw. "Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom", zei hij eerder tegen RTV Oost.

Dat de Enschedeër zich kandidaat stelde, kwam als een verrassing. Communicatiestrateeg Kaj Leers zag dat ook aan de campagne van Omtzigt: "Alles wijst erop dat hij niet heel lang over een campagne heeft nagedacht. Er zit weinig tijd en geld in, het hangt met pleisters en plakband aan elkaar. Het lijkt een 'flitscampagne', alsof hij op het laatste moment heeft besloten zich beschikbaar te stellen."

Kans op winst

De kans op winst leek vanaf het begin niet zo groot. Toch had de Enschedeër er vertrouwen in. "Het mooie van een verkiezing in een democratisch land is dat je van tevoren niet weet wie er wint. Het is helemaal aan de leden. Ik heb me kandidaat gesteld en zij mogen kiezen."

En dat deden leden massaal op de Enschedeër. Na afloop van de tweede stemming wordt bekend gemaakt wie het nieuwe gezicht van de partij wordt.