Stadsbeiaardier speelt 'emotionele' compositie op afgelast Deventer op Stelten: "Dit komt wel binnen"

220 treden beklimmen, tot een hoogte van 43 meter. Het is routine voor stadsbeiaardier Bauke Reitsma, die twee keer per week op het carillon in de Lebuïnuskerk in Deventer speelt. Vanmiddag speelde de beiaardier om klokslag twaalf uur de solo-compositie 'Thin Air'. "Dit stuk gaat als een rode draad, als een estafette, langs festivals door Europa die door de coronamaatregelen aangepast doorgaan of helemaal niet doorgaan."

Compassie delen

Normaal gesproken komen er 125.000 bezoekers naar de Hanzestad voor het straatfestival en worden er 150 nationale en internationale voorstellingen gegeven. Aangezien Deventer op Stelten dit jaar niet door kan gaan, werd de organisatie gevraagd om mee te doen aan Festivals for Compassion. De bedoeling van dat festival is om empathie te tonen voor iedereen die is getroffen door het coronavirus.

"Normaal zou het hier en op vijftien andere locaties in de stad helemaal volstaan met mensen", zegt Anjo de Bont van Deventer op Stelten, pal voor de Lebuïnuskerk. "Het is heel jammer dat het festival niet door kan gaan. We moeten het dit jaar met z'n allen missen."

'Emotioneel mooi'

De Bont is geëmotioneerd na het spelen van de solo-compositie. "Dit muziekstuk, op hoog niveau op het carillon, komt nu extra hard binnen. Het is een heel mooi stuk, bijna emotioneel mooi."

2020 mag dan een verloren jaar zijn voor Deventer op Stelten, de datum voor volgend jaar staat al in de agenda. "9 tot en met 11 juli 2021 hopen we hier weer te staan met volle pleinen en enthousiast publiek", aldus De Bont.