Discotheken al maanden op slot met nul perspectief: 'Wij staan achteraan in de rij'

Dat hun discotheek na de uitbraak van het coronavirus dicht moest, kwam volgens Michelle Tijhuis, bedrijfsleider van Lucky in Rijssen, niet helemaal als een verrassing. "Wat wél als een verrassing kwam, was de duur."

Ze dacht eerst aan drie, vier weken, maar dat zijn er inmiddels zeventien geworden. Tijdens de persconferentie van 24 juni zei premier Rutte dat er op 1 september 'een nieuw weegmoment' voor nachtclubs en discotheken komt.

'Zomermaanden zijn drukke maanden'

Discotheken moeten dus nog zeker zeven weken dicht blijven, zonder garantie dat de situatie vanaf 1 september verandert. "Of er dan daadwerkelijk een versoepeling komt, is een groot vraagteken", aldus Roelof Dijk, eigenaar van discotheek Zaal Dijk in Lemele. "Ik volg alle berichtgeving rondom het vaccin, want dat wordt waarschijnlijk onze redding."

Dat er de komende periode wat gaat veranderen, lijkt dus uitgesloten. En dat terwijl de zomermaanden voor Michiel Bouwens, eigenaar van discotheek Boode in Bathmen, gouden tijden horen te zijn. "Wij hebben normaal gesproken niet wekelijks een discoavond, maar in de zomer juist wel. Van die omzet moeten we het onderaan de streep grotendeels wel hebben." Bas Breukers, bedrijfsleider van Dancing Bruins in Saasveld, bevestigt dat. "De zomermaanden zijn voor ons drukke maanden."

Over een andere boeg

Om toch iets te kunnen doen, worden discotheken in de provincie steeds creatiever. Toen het land nog op slot zat, werden er al online bingo's georganiseerd of konden mensen via een livestream muziekoptredens volgen. Maar toen de horeca op 1 juni weer deels open mocht, bood dat weer nieuwe mogelijkheden.

Zo is het terras van Dancing Bruins flink verruimd. "Daar hebben we de online bingo's in real life doorgezet. Ook hebben we nu een keuken die volop draait en is de menukaart aangepast. Dus we doen nu eigenlijk iets heel anders dan dat we gewend zijn."

Boode in Bathmen had voor de coronacrisis al een restaurant. Bouwens: "We hebben geluk dat het restaurant weer open kan, daar kunnen we nog iets omzet mee draaien. Maar dat is eigenlijk een fractie van wat je normaal draait."

We namen een kijkje bij Lucky in Rijssen:

Discotheek Lucky is juist een restaurant begonnen toen er op 19 mei versoepelingen werden aangekondigd. "We hebben eigenlijk in twee weken tijd onze gastrobar opgericht, omdat we gewoon iets wilden doen." Bedrijfsleider Tijhuis ziet dat de doelgroep daardoor verandert. "Die is nu ouder, maar dit is ook een hele andere manier van uitgaan, natuurlijk."

Teenage party

De jonge doelgroep van de discotheek zou juist een voordeel moeten zijn, want personen tot 18 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. Niets zou een zogeheten teenage party dus in de weg kunnen staan.

Zaal Dijk, Lucky en Boode zagen mogelijkheden na deze nieuwe versoepeling, maar bij navraag bij de gemeente bleek dat alle discotheken, ondanks deze nieuwe regel, dicht moeten blijven. "Het wordt ons aan alle kanten onmogelijk gemaakt", aldus Bouwens.

'Alles is onduidelijk'

Het onbegrip groeit steeds meer. Zeker nu Nederland langzaamaan weer van het slot gaat, maar de discotheken achterblijven. "Het is natuurlijk heel vreemd dat je hier met vijf bezoekers in een personenauto naartoe mag komen, maar zodra je hier binnen bent moet je ineens op anderhalve meter van elkaar staan", zegt Tijhuis.

Vooral de onzekerheid is voor veel eigenaren zwaar. Bouwens: "Alles is heel onduidelijk en dat is ook het vervelende. Zonder informatie kun je gewoon helemaal niks." Ook Dijk hoopt dat er snel positief bericht komt. "We staan achteraan in de rij om weer wat te kunnen doen. We gingen van volop draaien naar nul, en we staan nog steeds op nul."

'Het is achteruitboeren'

De vier discotheken maken allemaal gebruik van de NOW-regeling, waardoor personeelskosten deels worden vergoed. "Die financiële regeling is mooi, maar dat dekt niet alle kosten", aldus Breukers. Bouwens sluit zich daarbij aan. "Het pand staat leeg, terwijl je er wel voor betaalt. Alle vaste lasten gaan gewoon door." "Het is wel boeren, maar achteruitboeren", zegt Dijk.

"Hoe lang ga je zoiets volhouden?", vraagt Tijhuis zich af. "Hoe lang ga je met je eigen vermogen je bedrijf in stand houden als er geen duidelijkheid is over wanneer je ooit weer open mag? Dat is echt de vraag."