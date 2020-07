Bruine vloot mag weer varen, grote zorgen blijven: "We hebben tot negentig procent omzetverlies"

Rob Peetoom, schipper van het historische 'Avondrood' uit Zwartsluis, is bezig met de voorbereidingen voor zijn eerste dagtocht sinds ruim een half jaar. "Eindelijk mogen we weer", zegt hij opgelucht. "Ik wil niets liever dan dat."

Lastige opgave

Doordat de anderhalvemetermaatregel aan boord lastig te handhaven is, mochten de schepen nog geen passagiers meenemen. Maar nu zijn die maatregelen iets versoepeld. Hoewel het een lastige opgave blijft om alle regels na te leven, ondervindt Peetoom.

"Ik heb een heel boekwerk voor regels en richtlijnen", vertelt hij met een zucht. "Dat is bijna niet te doen joh. Alles tussendoor poetsen, geen catering aan boord, het is hygiëne ohne ende."

Failliet

En daarmee blijft de vreugde relatief. Want het omzetverlies is al geleden, en dat wordt niet meer gecompenseerd. De zomer is de drukste tijd voor deze sector, maar omdat veel groepen hun uitjes hebben geannuleerd, liggen veel schepen alsnog aan de kant. "Het gaat bij sommigen om een omzetverlies van 90 procent", weet Peetoom. "Laatst nog een collega die failliet is gegaan. Die heeft de boel moeten opdoeken."

Schroot

Daarom hoopt de bruine vloot op compensatie vanuit Den Haag. Want alleen dan is er hoop, denkt Peetoom. "Je kan er wel mee kappen en het schip verkopen, maar niemand wil zo'n ding kopen. Je moet echt een liefhebber zijn. En als we geen hulp krijgen is hier om de hoek een schroothoop, en ligt daar het lot van deze prachtige historische exemplaren."

En zo blijven de donkere wolken hangen. Hoewel er voor morgen, met de eerste groep sinds lange tijd, toch wel een beetje licht doorheen schijnt.