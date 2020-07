Directrice Meiltje de Groot: 'Corona doet Twente Airport juist goed'

De coronacrisis heeft Twente Airport goedgedaan. Dat zegt directrice Meiltje de Groot, in een interview met NRC . Ze zegt dat eerder gemaakte plannen nu sneller worden gerealiseerd. "Onze keuze viel op het parkeren, onderhouden en repareren van vliegtuigen. En dat plan is door het coronavirus ineens in een stroomversnelling gekomen."

Begin juni landden er meerdere Boeings 747, van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa op Twente Airport. Vanwege de coronacrisis werd er niet gevlogen met die toestellen. Ze moesten een parkeerplek hebben. Die vonden de Duitsers in Enschede.

In juni zei De Groot al tegen RTV Oost dat ze hoopt op meer parkeerplaatsen op Twente Airport:



In totaal biedt Twente plaats aan zes toestellen van de Duitse luchtvaartmaatschappij. Vandaag landen er weer vijf Boeings.

Commerciële luchtvaart

Toen De Groot in 2013 de leiding kreeg over de voormalige militaire luchthaven, was het nog volstrekt onduidelijk waar de toekomst van het vliegveld lag. Commerciële luchtvaart zat er bijvoorbeeld niet in. En dat gaat er in de toekomst ook niet meer komen, zegt De Groot. "Nee, dat zie ik niet meer gebeuren."

"We zijn de afgelopen jaren gaan kijken waar Twente zich wél voor leent." Op steenworp afstand is de Technology Base en Universiteit Twente en in Zwolle zit een mbo-opleiding luchtvaarttechniek. Daarom koos De Groot om de luchthaven te specialiseren in het parkeren, onderhouden en repareren van vliegtuigen.

"En dat plan is door het coronavirus ineens in een stroomversnelling gekomen. Die Boeings die je nu ziet staan, zijn hier geparkeerd door Lufthansa, dat vanwege de crisis dringend parkeerplekken zocht. Omdat wij nog steeds een landingsbaan van drie kilometer hebben, kunnen de meeste vliegtuigen hier gewoon landen. Dat komt nu mooi van pas."

Parkeerplaatsen

Het bieden van parkeerplaatsen is big business voor het Enschedese vliegveld. "Per groot vliegtuig rekenen we tienduizend euro per maand aan huur. Kleinere vliegtuigen kunnen hier vanaf drieduizend euro terecht." Hierdoor ligt het vliegveld op koers om voor het eerst winst te maken, zegt De Groot.