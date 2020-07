Lokroep Zwolse stadsomroeper Peter Vader richting Deventer: "We kunnen elkaar versterken"

Zijn krachtige stem draagt zijn Zwolse boodschap over de uiterwaarden van de IJssel richting Deventer: "Hoort, hoort, zegt het voort. Zwolle en Deventer hébben het samen. Meer samenwerking is een heel goede zaak."

Vader is ras-Zwollenaar, zijn vingers zijn blauwer dan blauw. Een kwinkslag over de rivaliteit met buurstad Deventer is dus snel gemaakt. Over de strijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle bijvoorbeeld. Maar daarnaast heeft Vader, behalve stadsomroeper ook ondernemer en duizendpoot, een serieuze ondertoon. "Deventer en Zwolle hebben zoveel overeenkomsten, dat moet elkaar meer versterken."

'Laat die toeristen maar komen'

Hij noemt de historische binnensteden van zowel Zwolle als Deventer. Maar ook de prachtige festivals die beide steden kenmerken. "Deventer met Dickens en Op Stelten. Zwolle met het Bevrijdingsfestival en Zwolle unlimited. Laten we wat dat aangaat niet concurreren, maar samenwerken.", zegt hij.

De boodschap van aanjager Hein te Riele om de stedenband Zwolle-Deventer te versterken kan hij alleen maar toejuichen. Bijvoorbeeld om het toerisme te versterken. "Men zegt altijd, het Westen heeft het. Maar wij hébben het hier in het Oosten. Laat die toeristen maar komen, over de IJsselbruggen bij Deventer en Zwolle. En datzelfde geldt voor al die mensen uit Twente: ook welkom."

PEC en GAE

Volgens Peter Vader kan Zwolle als economisch sterke regio Deventer laten profiteren van die power. "Neem elkaar mee, maak ook de verbinding op het gebied van economische zaken en werkgelegenheid. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets moet lukken."

"Ik denk dat de rivaliteit tussen Deventer en Zwolle er eigenlijk alleen is op het gebied van voetbal, Go Ahead Eagles tegenover PEC Zwolle", zegt de man die ook regelmatig als stadionspeaker bij PEC te horen was. "Maar laat ik één ding heel duidelijk stellen", zegt hij met twinkelende ogen. "Samenwerking tussen Deventer en Zwolle is prima, maar een fusie tussen Go Ahead en PEC zal er nooit, maar dan ook nooit komen."