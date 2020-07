FC Twente heeft Václav Černý binnen: "Gesprek met Ron Jans gaf vertrouwen"

"Ik ben heel blij met FC Twente, ik wil hier vechten voor een plek. Ik heb een fijn gesprek gehad met trainer Ron Jans, dat gaf vertrouwen. Ik ken FC Twente goed, ik ben immers al zes jaar in Nederland", reageert Cerný verheugd. "Mijn eerste goal in de eredivisie maakte ik tegen FC Twente, dat was voor mij persoonlijk een bijzonder moment. De club heeft een prachtig stadion met een geweldige sfeer. Grote spelers hebben hier gespeeld. Ik heb er heel veel zin in."

"Aantrekkelijke speler"

Technisch directeur Jan Streuer is eveneens content met het aantrekken van Cerný. "We zijn blij dat Václav komend seizoen voor FC Twente heeft gekozen. Hij sluit vanochtend meteen aan voor de eerste training. Václav is technisch begaafd en heeft veel snelheid in zijn spel. Hij kan in de voorhoede op beide flanken spelen. Voor de supporters is hij een zeer aantrekkelijke speler", aldus Streuer.

Loopbaan

Cerný streek op zijn zestiende neer in de jeugd van Ajax. In maart 2015 debuteerde hij in Jong Ajax, in datzelfde jaar volgde ook zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam Cerny tot zestien optredens voor Ajax in de Eredivisie. Afgelopen zomer nam FC Utrecht hem over. Bij die club speelde hij dertien eredivisieduels mee.