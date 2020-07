Verdachten 'badjas-ontvoering' Almelo: 'We zijn geen maffia, het liep uit de hand'

"Het was geen mocro-maffia-actie, maar een uit de hand gelopen akkefietje". Dat zegt één van de advocaten van de vier bouwvakkers die dit voorjaar volgens het Openbaar Ministerie (OM) een nietsvermoedende Almeloër in zijn badjas ontvoerden naar een bos. De vier hadden het eigenlijk voorzien op de huisgenoot van de Almeloër na een financieel conflict, zoals RTV Oost vorige week onthulde .

Verschillende straatgenoten van de Almeloër hebben de gijzeling gezien, bleek vandaag op een eerste openbare rechtszitting tegen de zogenoemde 'badjas-boys'. Zo zegt een buurman: "Hij werd ingesloten door vier mannen. Die hadden een capuchon op. Het zag eruit alsof ze zeiden; als je ervandoor gaat, dan pakken we je."

'Naar binnen vliegen'

De vier verdachten waren volgens het OM naar het huis gegaan om de huisgenoot van de Almeloër een 'lesje te leren'. Die had de anderen bedreigd, na een conflict over uitbetalen van het loon.





Er werd een plan bedacht en gecommuniceerd via Whatsapp: "Ik laat me niet bedreigen, we gaan er aan de deur." Later wordt er gestuurd: "We gaan effe bij hem kijken. Twee bij de voordeur, twee bij de achterdeur. We vliegen er van twee kanten naar binnen."

Het doelwit bleek echter niet thuis. Zijn huisgenoot werd gedwongen om hem te bellen: "Bel Johnny, laat hem komen! Vertel me waar hij is!" Maar als die niet op komt dagen, besluiten ze via de huisgenoot te laten zien dat het ze menens is. De totaal onschuldige Almeloër, die met de hele zakelijke ruzie niets te maken heeft, wordt ontvoerd en overgebracht naar een bos aan de rand van Almelo.

Graf graven

Daar wordt hij volgens justitie tegen een boom aan gedrukt en zijn keel dichtgeknepen. Ook bijten de ontvoerders hem toe dat hij zijn graf kan gaan graven."Kom we gaan een kuil graven. En daar ga jij in liggen."

Bovendien loopt hij enkele rake klappen op en wordt hij bedreigd met een nep-pistool: "Als het om meer geld was gegaan, hadden we de trekker overgehaald."

Aangedikt

De vier bouwvakkers geven allemaal wel toe bij de actie betrokken te zijn geweest, maar maken hun eigen rol allemaal zo klein mogelijk. "Ik was alleen de chauffeur en wist niks van die ontvoering", zegt de één. "Ik reed alleen maar mee", zegt een ander. Een derde zegt dat de Almeloër het ontvoeringsverhaal "nogal heeft aangedikt."

Een vierde zegt dat zijn vriendin door het eigenlijke doelwit zou worden bedreigd. "Ze durft niet eens meer alleen thuis te zijn."

Het eindproces wordt waarschijnlijk tweede helft van september gevoerd. Voor die tijd moeten er nog verschillende getuigen worden gehoord.