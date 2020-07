La Place-vestiging Holten verdwijnt, overige drie in Overijssel blijven bestaan

In Deventer en Enschede zijn de restaurants van La Place vanwege de coronacrisis tijdelijk gesloten. Het is de bedoeling dat deze na verloop van tijd weer opengaan. De vestiging in Zwolle is al open.

'Net als veel andere horecabedrijven is La Place hard geraakt door de plotselinge uitbraak van het coronavirus. Ondanks de versoepelingsmaatregelen is er veel onzekerheid over de toekomst', schrijft Jumbo in een verklaring.

23 sluitingen

De restaurants van de keten worden stapsgewijs weer heropend. Daar zal in het tweede deel van dit jaar een nieuw concept worden toegepast. Bij 23 vestigingen zal dat niet gebeuren, moederbedrijf Jumbo ziet daarvoor te weinig perspectief.

'Voorop staat dat we ernaar streven gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen en collega’s zoveel mogelijk te behouden voor ons bedrijf door ze een andere functie binnen Jumbo of La Place aan te bieden', sluit de supermarktketen het statement af.

Deze La Place-vestigingen blijven gesloten 1. Apeldoorn De Brink A50 2. Arnhem Johnny van Doornplein 3. Bergen op Zoom De Parade 4. Breda Hazeldonk A16 5. Den Haag Megastores 6. Emmen Monetpassage 7. Gouda De Markt 8. Heerlen Berden 9. Hellevoetsluis Struytse Hoeck 10. Hendrik Ido Ambacht Sandelingen A16 11. Hilversum Arendstraat 12. Holten Struik A1 13. Hulst Morres Wonen 14. Leiderdorp A4 15. Middelburg Mortiere 16. Nederweert Noord Meiberg A2 17. Nieuwegein City Plaza 18. Nieuwegein De Kroon A27 19. Oosterhout Arendshof 20. Rotterdam Oude Binnenweg 21. Veenendaal Bloemheuvel A12 22. Veenendaal Corridor 23. Zevenaar A12