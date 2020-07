Minister Schouten negeert ultimatum Farmers Defence Force

Tot volgende week dinsdag, 21 juli, organiseert Farmers Defence Force (FDF) geen boerenprotesten. Dat staat in een brief die het bestuur van de actieclub heeft verspreid. Tot die tijd willen de boeren minister Schouten de tijd geven om haar veevoermaatregel in te trekken.

FDF stelt een ultimatum aan Schouten. 'Uiterlijk 21 juli moet de voermaatregel van tafel zijn. Definitief,' zo staat in de brief. In de tussentijd zullen er geen acties worden gehouden die bij het 'publiek overlast opleveren'. 'Dus geen blokkades van wegen of distributiecentra tot 21 juli.'

Schouten lijkt niet onder de indruk van het gestelde ultimatum. Aan het ANP laat ze weten dat ze het ultimatum naast zich neerlegt.

Acties

De afgelopen tijd waren er felle boerenprotesten. Afgelopen vrijdag was misschien wel het protest met de meeste gevolgen, toen het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle werd lamgelegd. Tot in het begin van de middag konden 230 AH-supermarkten niet bevoorraad worden.

Die protesten hadden zoveel impact dat de Veiligheidsregio IJsselland besloot om deze hele week het protesteren met landbouwvoertuigen te verbieden.

Eiwit

De boeren zijn niet blij met een veevoerplan van minister Schouten. Om de stikstofuitstoot van koeien terug te dringen, wil ze dat boeren ander veevoer gebruiken waar minder eiwit in zit. Boeren zeggen dat dit ten koste gaat van de gezondheid van de dieren.

Schouten zegt dat de boeren geen gelijk hebben, maar wel laat ze haar maatregel opnieuw onderzoeken.

'Boeren is onze corebusiness'

FDF roept boeren op om in de tussentijd op hun boerderijen voervooraden aan te leggen waar 'genoeg' eiwit inzit. 'Zelfs als dat betekent dat je stikstofemissie nog hoger wordt in plaats van lager', staat in de brief.

'Onze tijd kunnen we nu weer besteden aan het grassen en inkuilen. Naast demonstreren is boeren toch onze corebusiness'

Nieuwe acties

Met het ultimatum zetten de boeren minister Schouten onder druk. Ze dreigen met nieuwe acties als Schouten niet aan hun eisen voldoet. 'Mocht het ultimatum verlopen zonder dat de voermaatregel van tafel gaat, dan gaan wij opnieuw optoeren.'

In de tussentijd wil FDF ook nog in overleg met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De boeren willen hogere prijzen voor hun producten afdwingen.