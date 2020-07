Leerlingen en leraren blij met zomerschool Enschede: 'Het voelt als vakantie'

Hij heeft een pleister om z'n duim. Beran van 8. Maar die is van zijn zakmes, niet van de paprika snijden, verzekert hij. Met z'n tong uit zijn mond snijdt hij geconcentreerd de rode paprika in mooie blokjes. Voor op de pizza. Ja, hij weet wel dat het grote vakantie is, maar de zomerschool is leuker. En hij krijgt ook nog lekkere pizza.

Beran snijdt paprika (Foto: RTV Oost)

Gezond eten

Juf Jolien Roord kijkt over zijn schouder mee. "Dit is onderdeel van ons thema, gezond eten en bewegen. Daar ligt de focus op deze twee weken en natuurlijk op taal en rekenen. Maar op deze manier is zomerschool leuk én lekker." Jolien, juf van basisschool Menkotoren, heeft nog geen vakantie en begeleidt met een collega de achttien kinderen. "Maar het voelt wel als vakantie hoor, het is zo leuk!"

Positieve verhalen dus over de zomerschool Enschede-Noord. Het is één van de vier proefprojecten die lopen in Enschede, op initiatief van de gemeente. Barbara Wilschut is coördinator en kent de vier projecten goed. "Het zijn hele verschillende manieren om zomerschool te geven. Verschillende weken, bijvoorbeeld juist de eerste twee of de laatste twee, maar ook voor verschillende leeftijden."

Corona

In Enschede-Noord zijn de gezonde pizza's al bijna klaar om in de oven te gaan. "Je mag er nog wel wat extra kaas over gooien, hoor. En af en toe tussendoor snoepen mag natuurlijk ook," grapt Jolien naar twee meisjes met prachtige dreads in hun haar. "Je ziet gewoon dat sommige leerlingen dit heel goed kunnen gebruiken, dit jaar natuurlijk helemaal door de zes weken thuisonderwijs in verband met corona."

Corona was niet de aanleiding voor de zomerscholen in Enschede, zegt Barbara Wilschut. "We zien al jaren dat bij bepaalde kinderen in de zomervakantie bijvoorbeeld het leesniveau wegzakt, omdat daar thuis gewoon niet mee geoefend wordt. Dat is zo zonde en op deze manier vang je dat op." Na de zomer worden de vier projecten in Enschede geëvalueerd en bekeken welke zomerschool het beste werkt.