Campings Wanneperveen vrezen geen annuleringsregen na corona-uitbraak in dorp

Campingeigenaren in Wanneperveen zijn niet bang dat toeristen massaal boekingen annuleren. Afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat er meerdere coronabesmettingen zijn in de regio, die het vooral moet hebben van de toeristen.

Het restaurant Ribhouse Big Texas is al een week dicht. Op site is te lezen 'vanwege persoonlijke omstandigheden', maar in het dorp weet men dat het vanwege corona is. "Ik sprak de restauranteigenaar, die zei dat zijn vrouw besmet is. Hij had zelf niets.", zegt Geesje van Gijssel die schuin tegenover het etablissement woont. Ze weet ook te melden dat de besmetting door een personeelslid komt.

Van Gijssel is van het familiebedrijf Minicamping Oltenbarg. Ze denkt niet dat de besmettingen in het dorp tot veel annuleringen zullen leiden. "Tot nu toe vrees ik ook niet dat er mensen hun boekingen annuleren vanwege de besmettingen in het dorp. We houden de gasten zoveel mogelijk uit elkaar en geven ze ruime plekken."

'Mensen komen voor Giethoorn'

Op camping De Blauwe Hand blijven de mensen ook rustig na het nieuws. Campingeigenaar Anneke Dam: "Nee, hoor. Camping De Blauwe Hand is een stukje van Wanneperveen af. En dat is een dorp waar, behalve het gesloten restaurant, weinig is. De meeste gasten komen voor Giethoorn en niet voor Wanneperveen."

"Daarnaast, mensen die het in het buitenland hebben opgelopen kunnen het ook naar de camping brengen. Dat hoeft niet uit het dorp te komen. Wij gaan nu niet extra maatregelen treffen. Wij letten er al goed op dat mensen de RIVM-maatregelen naleven", voegt Dam eraan toe.

Eerste annulering

Bij camping De Kettingbrug heeft eigenaar Klaas Slot de eerste annulering al binnen. "Als het hierbij blijft, loop het wel los. Ik ben wel bang dat het hier komt, dus we gaan maar even niet naar het dorp dat drie kilometer verderop is."

"Wij proberen de mensen hier zoveel mogelijk uit elkaar te houden, zodat de anderhalvemeterregel wordt nageleefd", legt Slot uit. "Vanaf maart hebben we al angst door wat we op televisie zien en horen. Dan gaat het een tijdje de goede kant op met de besmettingen en dan komt het nu ineens zo dichtbij. Het vertrouwen heeft wel een deuk opgelopen."

De restauranteigenaren waren niet bereikbaar voor commentaar.