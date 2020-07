Ook Mariënheem moet actief op zoek naar een nieuwe bestemming voor de kerk

Het is een opvallend gebouw aan de N35: de kerk van Mariënheem. Maar ook deze kerk wordt tussen nu en 2025 aan de eredienst onttrokken. Net als de andere kerkgebouwen in de kerkdorpen Heeten, Nieuw-Heeten, Broekland, Luttenberg en Haarle, bleek vorige week .

De geloofsgemeenschappen in de kerkdorpen maken deel uit van de parochie Heilig Kruis. Na 2025 wordt alleen nog gekerkt in de basiliek in Raalte, want ook de Pauluskerk in Raalte gaat dicht. De vieringen in Holten vervallen ook.

Marion Kogelman heeft veel voetstappen staan in de kerk van Mariënheem, waar haar schoonvader nog aan meegebouwd heeft. Ze is een actieve vrijwilliger. Maar ze beseft dat de kerk al jaren niet meer levensvatbaar is. Steeds minder mensen bezoeken de vieringen. Het aantal kinderen dat er wordt gedoopt loopt sterk terug en getrouwd wordt er nog amper in de kerk.

Geloven in een leefbaar Mariënheem

Toch ziet ze dat de kerk belangrijk is voor het dorp, en het dorp voor de kerk. Als er vanuit het dorp iets wordt georganiseerd, wordt de kerk daar bij betrokken. En andersom. Zo mobiliseerde de projectgroep 'Geloven in een leefbare samenleving Mariënheem' in 2018 een grote kerststallenshow, waar het hele dorp aan meedeed.

Diezelfde projectgroep hield in 2016 onder alle inwoners van Mariënheem een enquête over wat mensen belangrijk vinden voor de leefbaarheid van het dorp. Daaruit kwamen drie peilers naar voren: het kerkgebouw, zorg voor elkaar en het vieren van de hoogtijdagen. Maar nu de kerk op termijn aan de eredienst wordt onttrokken, lijkt het moeilijk om aan de wensen van de bewoners te voldoen.

Een nieuw begin

Volgens Kogelman zijn er zeker mogelijkheden om ook in de toekomst deze zaken met elkaar te verbinden. Hoe dat eruit komt te zien, is nog de vraag. Ze vertrouwt op de creativiteit van haar mede-dorpsbewoners. Ze roept de Mariënhemers uitdrukkelijk op mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw. "Want de kerk is van ons allemaal". Dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, zal pijn doen, erkent ze. "Vooral bij de ouderen parochianen. Maar het is ook een nieuw begin."

Concerten

Zelf heeft Kogelman wel ideeën over de invulling van het kerkgebouw: "Betrek De Schalm (een zalencentrum naast de kerk, red.) er fysiek bij, met een overkapping. Dan kun je er ook grotere concerten houden." Nu is deze vorm van gebruik van een kerkgebouw nog taboe. Maar als de kerk eenmaal aan de eredienst is onttrokken, is die mogelijkheid er wel.