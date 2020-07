Weg vrij voor grootste investeringsprogramma ooit voor regio Zwolle

Peter Snijders, burgemeester en regiovoorzitter, ondertekende de deal vanmiddag met gedeputeerde Bert Boerman. Nu de handtekeningen zijn gezet, starten dit najaar de eerste projecten voor een periode van drie jaar. Het kabinet had voor de coronacrisis al een toezegging gedaan om tot de deal te komen.

Het geld is bedoeld om de economie toekomstbestendig te maken in een regio waar ruim 780.000 mensen wonen. Er wordt geïnvesteerd in een innovatieve economie, een lenige arbeidsmarkt en klimaatadaptatie.

Samenwerking

De deal is tot stand gekomen door 22 gemeenten in de regio, vier provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen, het Rijk en het bedrijfsleven. "Ik ben trots op het gezamenlijk bereikte resultaat dat in korte tijd tot stand is gekomen", aldus Peter Snijders. "Nu gaat het om de uitvoering. En die pakken we, zoals deze regio typeert, samen voortvarend op."

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: "De hele regio plukt hier de vruchten van; we kunnen met de Regio Deal knelpunten sneller oppakken en kansen verzilveren. We zijn blij met het afgesproken langjarig commitment en het partnerschap van het Rijk. Hiermee tillen we de samenwerking in de Regio Zwolle naar een nieuw niveau."