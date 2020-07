De camping op met Expeditie Oost

Expeditie Oost komt naar je toe deze zomer! Nu vele Nederlanders dit jaar vakantie in eigen land vieren, zijn de campings vast gezellig vol. Van 20 juli tot en met 28 augustus bezoekt het Expeditie team elke week een camping in Overijssel waarin ze op zoek gaan naar alles wat het campingleven nou zo leuk maakt. Sta jij ook op een camping in Overijssel en vind jij dat Team Expeditie Oost jouw camping niet mag overslaan? Geef je dan op!

Meld je aan

Het team is op zoek naar verhalen, doen mee met allerlei activiteiten én dompelen zich in de sfeer van de camping. Wil jij een bonte avond met ze vieren, heerlijk bbq-en of wil je ze ergens voor uitdagen? Laat het ons dan weten via expeditieoost@rtvoost.nl. Niets is te gek en alles kan… zo lang het leuk blijft om naar te kijken natuurlijk ;-).

Uitzendingen

Vanaf 20 juli zendt RTV Oost elke zondag een nieuwe aflevering uit van Expeditie Oost op de camping. Eerst om 17.10 uur op TV Oost en om 19.00 uur online via het RTV Oost Youtube-kanaal. Verder zie je doordeweeks verschillende bijdragen op het Facebook kanaal van RTV Oost en Expeditie Oost en hoor je flitsen op Radio Oost.

Campingradio!

Elke vrijdagmiddag wordt er LIVE campingradio vanaf de desbetreffende camping gemaakt. Met de expeditieleden als sidekicks en inmiddels ervaringsdeskundigen op het gebied van de sfeer die de camping uitstraalt. De campinggasten komen aan het woord terwijl lokale artiesten zorgen voor zomerse muziek.

Expeditie Oost op de camping zie je vanaf 20 juli dagelijks in Facebook en Youtube bijdragen. Radio Oost flitst gedurende alle dagen en zendt elke vrijdag live uit vanaf de camping. Elke zondag is er een uitgebreide uitzending te zien om 19.00 uur op het RTV Oost Youtube kanaal en om 17.10 uur op TV Oost. De uitzending op TV Oost wordt elk uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist