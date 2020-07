Grootscheeps politieonderzoek huis Daarlerveen: bewoonster overvallen

Onderzoek bij de woning in Daarlerveen (Foto: RTV Oost / Frank Janssen)

De politie is al de hele dag bezig met een grootscheeps onderzoek bij een woning in Daarlerveen. De politie hult zich vooralsnog in stilzwijgen over de reden voor het onderzoek. Volgens buurtbewoners zou een nog onbekend iemand het woongedeelte van een alleenwonende vrouw zijn binnengedrongen. De vrouw zelf verklaart dat ze is overvallen.

Volgens een buurtbewoner is het al de hele dag een komen en gaan van agenten en forensisch experts. Gehuld in witte en blauwe pakken doen ze uitvoerig onderzoek in en rond de woning aan de Smidsstraat.

Graafmachine

Volgens een omwonende stond het huis al langere tijd te koop en is het in maart dit jaar verkocht. Een alleenstaande vrouw woont in het bovenste gedeelte van het huis.

Overval

Een nog onbekend persoon is vanochtend haar woonruimte binnengedrongen. Zelf verklaarde de vrouw naderhand tegenover omwonenden dat ze zou zijn overvallen. Buren vermoeden dat er sprake is van perikelen in de 'relationele sfeer'.

Gisterochtend was er nog wel een ambulance ter plaatse, maar de vrouw hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Andere omwonenden weten te vertellen dat de nieuwe bewoners regelmatig voor overlast in de buurt zouden zorgen.



Pas later meer bekend

Een politiewoordvoerder laat weten dat er waarschijnlijk pas in de loop van de week meer bekend wordt gemaakt over het onderzoek.