Grootscheeps politieonderzoek woning Daarlerveen

De politie is al de hele dag bezig met een grootscheeps onderzoek bij een woning in Daarlerveen. De politie hult zich vooralsnog in stilzwijgen over de reden voor het onderzoek. Intussen kunnen omwonenden alleen maar gissen naar het hoe en waarom.

Volgens een buurtbewoner is het al de hele dag een komen en gaan van agenten en forensisch onderzoekers. Gehuld in witte en blauwe pakken doen ze uitvoerig onderzoek in en rond de woning aan de Smidsstraat.

Graafmachine

Volgens een omwonende stond het huis al langere tijd te koop en is het enkele maanden geleden verkocht. De nieuwe bewoners zijn er enkele maanden geleden ingetrokken. "Wel heb ik gezien dat kort nadat ze er kwamen te wonen dagenlang enthousiast met een graafmachine in de tuin werd gewerkt, maar voor de rest hebben deze mensen weinig contacten in de buurt."

Andere omwonenden weten te vertellen dat de nieuwe bewoners regelmatig voor overlast in de buurt zorgen.



Pas later meer bekend

Een politiewoordvoerder laat weten dat er waarschijnlijk pas in de loop van de week meer bekend wordt gemaakt over het onderzoek.