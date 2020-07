Kinderpornozaak Haaksbergen: twee jaar en tbs voor deelname in internationale bende

De 36-jarige Martijn Z. uit Haaksbergen is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met voorwaarden. De rechtbank Rotterdam acht bewezen dat Z. lid was van een internationaal opererende bende, maar daarbij zou hij niet een van de grote leiders zijn, zoals justitie stelde. Z. kreeg er een kick van om uit handen te blijven van de autoriteiten, aldus het vonnis.

Martijn Z. heeft al sinds zijn jeugd pedofiele gevoelens. Tot zijn aanhouding had hij vijftien jaar lang een immense collectie met kinderpornografische afbeeldingen opgebouwd.

Bij huiszoeking werd dan ook een partij van 900.000 foto's en video's ontdekt, waarvan uiteindelijk 12.362 bestanden (waarvan 145 films) werden bestempeld als kinderporno. Het ging vooral om jongens tussen de 1 en 14 jaar. Het oudste plaatje dateerde van augustus 2003. Z. verklaarde dat hij sinds hij begon met het aanleggen van de collectie niets heeft verwijderd.

In het vizier

Justitie had Z. overigens al jarenlang in het vizier. Zijn bijnaam op internet was zelfs wereldwijd bekend. Omdat hij Nederlander leek te zijn, had hij extra aandacht van politie en justitie. Het achterhalen van de identiteit van darkweb-gebruikers is echter uiterst ingewikkeld. Pas toen een andere kinderpornoverdachte zijn naam noemde, lukte het om de Haaksbergenaar te traceren.

Heterdaad

Bij de inval in zijn woning in Haaksbergen werd hij op heterdaad betrapt. Z. werd zittend achter zijn computer aangetroffen, die op dat moment in verbinding stond met het darkweb. Z. was ingelogd op een chatsite en forum op het darkweb, gericht op kinderporno met vooral jongetjes. Ook stonden er meerdere tabbladen met kinderporno open.



Tbs

Behalve de celstraf werd ook tbs met voorwaarden tegen Z. opgelegd. Volgens gedragsonderzoekers lijdt de man aan een ziekelijke stoornis en heeft hij een pedofiele stoornis. Volgens de rechtbank moet hij dan ook verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht. Z. heeft aangegeven dat hij zich wil laten behandelen aan zijn pedofiele stoornis.





Kick

Volgens de rechtbank Rotterdam kreeg Z. een kick van het beheren van websites met kinderporno. "Omdat hij hiermee de autoriteiten te slim af kon zijn", aldus het vonnis.

Ontucht onderzocht

Justitie heeft uitvoerig onderzocht of Martijn Z. ontucht heeft gepleegd met minderjarigen. Zo was hij lid van een hackersclub, waar hij in contact kwam met een ander lid, een minderjarige jongen. Op videobeelden was later terug te zien dat deze jongen bij hem op schoot kroop. Na onderzoek is van misbruik echter niets gebleken. Z. ontkende zelf ook dat er sprake was van ontucht.

Tegen Martijn Z. was drie jaar en tbs met voorwaarden geëist.

Broers

De kinderpornozaak veroorzaakte veel opschudding in Haaksbergen. Vooral omdat er twee broers voor eenzelfde vergrijp waren aangehouden.

Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie ervan uit dat de Haaksbergse broers wel moesten samenwerken, maar later bleek dat het puur toeval was dat beiden zich bezighielden met kinderporno. Ze wisten van elkaar zelfs niet waar ze mee bezig waren.

Martijns jongere broer Michiel (31) werd vorige week al veroordeeld tot ruim een jaar celstraf omdat hij een grote collectie kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit had. Maar omdat dit gelijk was aan het voorarrest, hoefde hij niet terug de cel in. De rechtbank sprak hem vrij van het maken van kinderporno. Wel moet Michiel zich aan zijn pedofiele stoornis laten behandelen.