Bakkerij Koehorst in Borne is verkocht, vanaf 1 februari is het bakkerij Nollen

Bakkerij Koehorst in Borne is verkocht. Vincent Nollen, die al zestien zaken in Twente, Deventer en de Achterhoek heeft, neemt de zaak over.

"We hebben de laatste twee jaar goed nagedacht over de toekomst", vertelt Jan Koehorst, die de zaak samen met zijn vrouw Cindy runt. "Als we nog tien jaar door hadden gewild, zou er flink geïnvesteerd moeten worden. Toen zijn we in eerste instantie op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner."

Geen ambities bij kinderen

Bijkomend aspect is dat geen van de drie kinderen (16, 19 en 20 jaar) ambities heeft om de zaak over te nemen. "Mijn opa begon ergens rond de jaren vijftig. Mijn vader nam het toen over en ik ben dus de laatste Koehorst. We hebben de kinderen volledig vrij gelaten in wat ze wilden."

Jan en Cindy Koehorst kwamen in contact met Vincent Nollen. Zijn bedrijf begon in 1921 in Hengevelde en is uitgebreid tot een concern met na februari zeventien vestigingen. "Eerst keken we hoe we zouden kunnen samenwerken. Maar dat mondde dus uit in verkoop."

'Plezier en toewijding'

Volgens Koehorst verandert er niets voor het personeel. Hijzelf blijft voorlopig bij de bakkerij betrokken. Cindy verdwijnt bij de bakkerij en gaat haar vleugels een andere richting uitslaan. "We hebben het 22 jaar met heel veel plezier en toewijding gedaan. Maar zijn blij dat we het zo kunnen afronden."

Bakkerij Koehorst heeft twee vestigingen. De bakkerij met winkel aan de Aanslagsweg en een tweede winkel aan de Grotestraat. Die laatste gaat niet mee in de verkoop.