Geweerde zorgaanbieder Deva mogelijk toch weer in Almelo aan de slag

De deur staat toch weer op een kier voor het aanvankelijk geweerde Deva Zorg en Welzijn. Nadat de gemeente Almelo het contract had ontbonden, was de zorgaanbieder in eerste instantie tevergeefs naar de rechter gestapt. Daarop tekende Deva hoger beroep aan. Tijdens dit appèl vandaag voor het gerechtshof in Arnhem bleek dat de zorgaanbieder mogelijk toch op hele korte termijn weer in die gemeente aan de slag kan.

Almelo besloot medio vorig jaar de samenwerking met Deva te beëindigen toen bleek dat de multiculturele zorgaanbieder voor de in totaal 134 cliënten slechts één werknemer had die voldoende gekwalificeerd was. De overige personeelsleden hadden een mbo-diploma en voldeden daarmee volgens de gemeente niet aan de opleidingseisen.

Hoger beroep

Deva stapte daarop in september vorig jaar naar de rechter, maar kreeg nul op het rekest. Na maanden van radiostilte is Deva hiertegen alsnog in beroep gegaan.

Voor het gerechtshof in Arnhem verklaarde de gewezen zorgaanbieder dat het inmiddels over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt. Deva zal de informatie waaruit dit blijkt op korte termijn aan de gemeente Almelo overhandigen.

Tweede kans

Wethouder Eugène van Mierlo zegt bereid te zijn om Deva een tweede kans te bieden: "Als blijkt dat Deva voldoende maatregelen heeft getroffen waarmee het voldoet aan de kwaliteitseisen zijn we als gemeente bereid de samenwerking weer aan te gaan."

In dat geval kan Deva mogelijk zelfs al vanaf 1 augustus weer zorg bieden aan Almelose cliënten.

Andere manier controleren

De gemeenten Almelo en Hof van Twente houden er overigens een andere manier van controleren van zorgbureaus op na dan de overige Twentse gemeenten. Daar waar de rest van de gemeenten in deze regio de zorginstellingen achteraf checkt, doen Almelo en Hof van Twente dat juist vooraf. Daardoor is intussen al de samenwerking met tientallen zorgbureaus beëindigd.

Deva heeft naast Almelo en Hof van Twente nog wel een contract met de andere Twentse gemeenten. Onduidelijk is overigens of Deva ook in Hof van Twente weer aan de slag kan.