De klokkenluider van de kloosterkerk doet goede zaken met campinggasten bij Nieuw Sion

Kloostercamping bij Nieuw Sion in Diepenveen is bomvol; bidden en kamperen tegelijk

Hangend aan een lang, dun touw in de kapel vertelt IJmker over het succes van de kloostercamping. Op en neer springend om de klokken in beweging te krijgen. "We hebben met de camping zeker de helft van het verlies in de coronatijd kunnen terugverdienen. Dat is hartstikke fijn", zegt hij. "Want door de coronacrisis zijn we tienduizenden euro's misgelopen."

Drukke tijden

Geen groepen bezoekers, geen retraites en geen gasten in het gastenhuis. Ook bij klooster Nieuw Sion hakte de stilte door het rondwarende coronavirus er flink in. "Maar nadat we ons plan voor een kloostercamping naar buiten hadden gebracht, liep het storm. We kregen vijftien aanmeldingen per uur. Vooral van gelovige mensen die hier op een bijzonder manier willen kamperen. Door ook mee te doen aan de getijdengebeden en te zingen, te bidden en stil te zijn."

De tenten van de gasten staan opgesteld in de kloostertuinen tussen en rondom de gebouwen van Nieuw Sion. Er is een gezamenlijke eetzaal waar campinggasten kunnen ontbijten en dineren. Bij de hoofdingang is een poortwachter, die de gasten wegwijs maakt. "Drukke tijden", zegt de vrouw, "mensen komen en mensen gaan".

Klooster steunen

Een echtpaar met een tent op de binnenplaats bij de boekbinderij staat op het punt om na 10 dagen weer te vertrekken. "We hebben hier voor gekozen om het klooster te steunen in deze moeilijke tijd. De luxe van ontbijt en diner sprak ons wel aan", zegt de mannelijke helft. Zijn vrouw vult aan: "De stilte en de vieringen vinden we ook zeer prettig. Fijn om aan de getijdengebeden mee te doen, ook al omdat het vrijblijvend is. Je hoeft ze niet allemaal te volgen."

Voor beide echtelieden is het kamperen bij het klooster voor herhaling vatbaar. En dat vindt ook een dame verderop die net onder de dikke kloostermuur haar tent heeft opgezet. "Een hele fijne vakantie, met iets extra's", zegt ze. "De gebedscyclus is echt van toegevoegde waarde. Even een moment van rust hebben, even samen met God zijn. Dit is volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar."