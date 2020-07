'Team Omtzigt' gelooft in goede afloop: "Veel vertrouwen in Pieter"

Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge? Vanmiddag weten we het (Foto: ANP)

Nog eventjes en dan wordt bekend wie de nieuwe leider van het CDA wordt: Enschedeër Pieter Omtzigt of toch minister Hugo de Jonge. De strijd om het partijleiderschap is onverwacht spannend. Omtzigt ging de verkiezing in als de underdog, maar steeds meer partijleden houden er rekening mee dat hij aan het langste eind trekt. 'Team Omtzigt', dat onder anderen bestaat uit CDA'ers Bouwien Rutten en Marc Smellink, gelooft in een overwinning. "We hebben enorm veel vertrouwen in Pieter."

Rutten, lid van Provinciale Staten, en Smellink, voorzitter van de Overijsselse jongerenafdeling van het CDA, steunen hun voorkeurskandidaat tot het allerlaatste moment. Beiden vinden het belangrijk om vandaag in Den Haag aanwezig te zijn waar hun partij om straks om twaalf uur bekend maakt wie de winnaar is.

"Pieter staat voor verandering"

"We hebben enorm veel vertrouwen in Pieter", zegt Rutten. "Hij staat echt voor een verandering binnen het CDA. Hij neemt enorm veel inhoud mee en hij is een volksvertegenwoordiger ten top."

"Dat willen we allemaal en daar is Pieter wel onze leider in." Evenals Rutten heeft ook Smellink een voorkeur voor Enschedeër Omtzigt. "Hij staat voor een betrouwbare overheid. Hij doet wat hij zegt."

De Jonge licht favoriet

Het CDA startte de verkiezing voor een nieuwe lijsttrekker met drie kandidaten. Na de eerste stemronde viel staatssecretaris Mona Keizer af. Zij riep haar achterban op om op Omtzigt te stemmen.

De vraag is natuurlijk of ze dat hebben gedaan en of dat genoeg is voor Omtzigt om als winnaar uit de bus te komen. De percentages lagen in de eerste ronde dicht bij elkaar. Omtzigt kreeg zaterdag 39,7 procent van de stemmen, De Jonge 48,7 procent. Voor de winst moet een van de kandidaten vijftig procent van de stemmen plus 1 halen.