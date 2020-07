Medewerkster Techniekmuseum Hengelo krijgt 140 uur werkstraf vanwege greep in de kas

Ook moet de vrouw, een 42-jarige inwoonster van Hengelo, de kosten van het recherchebureau dat de zaak heeft onderzocht vergoeden. Dat is zo'n 10.000 euro.

'Jarenlang graaien uit kas en kluis'

De vrouw liep in september 2018 tegen de lamp. Het was opgevallen dat er sinds 2016 plots geldbedragen verdwenen, niet alleen uit de kassa van het museumcafé, maar ook uit een kluis die in een afgesloten ruimte stond.

Omdat de dader niet gevonden werd, besloot het museum een recherchebureau in te schakelen. Er werden camera's opgehangen en zo werd duidelijk dat de 42-jarige medewerkster de dief was.

Op beelden die begin september 2018 gemaakt werden was duidelijk te zien dat de vrouw meermaals geld uit de kluis haalde. Zij was eerder geen verdachte, omdat ze niet hoorde te beschikken over de sleutel van de kluis. De vrouw had de sleutel gevonden en daar nooit melding van gemaakt.

'Begonnen met kleine bedragen'

Toen de vrouw betrapt werd, bekende ze tegenover medewerkers van het recherchebureau dat ze was begonnen met het wegnemen van kleine bedragen en het geld had gebruikt voor boodschappen en uitjes. Ze is op staande voet ontslagen.

"Ik schaam me diep, maar ik weet niet waarom ik het gedaan heb", zei de vrouw tegen de rechter in Almelo. Ze vertelde spijt te hebben, maar heeft de afgelopen twee jaar geen geld apart gelegd om het museum terug te betalen. "Als ik het had kunnen terugdraaien, had ik het nooit gedaan", aldus de voormalige medewerkster.

De stichting die achter het museum zit claimde ruim 22.000 euro en een bedrag voor de kosten die het maakte voor het inzetten van het recherchebureau. De rechter vond dat er onvoldoende aanwijzingen waren om het schadebedrag vast te stellen. Het museum kan voor het resterende deel nog naar de civiele rechter stappen.