Slavernij was overal, ook in Overijssel: "Bekijken hoe we omgaan met verleden en ervan leren"

Verschillende rijke Overijsselse families waren mede-eigenaar van plantages in Suriname, waar de tot slaaf gemaakten suiker en koffie moesten verbouwen. En in de zeventiende eeuw investeerde het gemeentebestuur van Deventer flink in de West-Indische Compagnie, die groot werd door de slavenhandel.

Niet alleen Randstadprobleem

Het zijn zo maar twee voorbeelden die historicus Martin van der Linde van de IJsselacademie tegenkwam bij een eerste onderzoek. "Hier heerst een beetje het beeld dat het slavernijverleden vooral iets is van de Randstad, maar ook hier werd volop geprofiteerd van slavernij."

Hij vindt het belangrijk dat de Overijsselse rol in het koloniale en slavernijverleden goed onderzocht wordt. "2023 wordt een nationaal herdenkingsjaar voor de afschaffing van de slavernij. Om in de aanloop daar naartoe het debat over racisme in de samenleving goed te kunnen voeren, moet je ook je eigen geschiedenis kennen."

Notabelen

In Nederland was slavernij verboden, maar in de Nederlandse koloniën was het volledig geaccepteerd dat slaven het werk op de plantages deden en dat Nederlandse investeerders daar flink aan verdienden. In de archieven duiken dan ook veel namen op van mensen die in hoog aanzien stonden.

De adellijke familie De Vos van Steenwijk uit Vollenhove bijvoorbeeld, was mede-eigenaar van twee plantages in Suriname. In die tijd was baron De Vos van Steenwijk burgemeester van Zwolle. De vrouw van commissaris van de Koning Cornelis Backer was ook eigenaar van een Surinaamse plantage.

Plantage de Peperpot in Suriname was eigendom van familie De Vos van Steenwijk (Foto: archief Suriname)