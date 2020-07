Cerný wil bij FC Twente weer dartelen als vanouds: "Het is tijd om te vlammen"

"Er is gebeurd wat er gebeurd is. Dat helpt niet echt. Ik heb een erge blessure gehad. En daarnaast speelde ik minder dan dat ik gewend was", doelt Cerný op het afscheuren van zijn kruisband in het najaar van 2017 en zijn magere afgelopen jaar bij FC Utrecht. "Het is tijd om te vlammen, ik moet de trainers laten zien dat ik het nog kan", klinkt het zelfverzekerd.

Plezier

Vorige zomer werd de Tsjech door FC Utrecht overgenomen van Ajax, maar in de Domstad wist hij zijn belofte niet in te lossen. "Of mijn avontuur bij FC Utrecht mislukt is? Dat weet ik niet, ik ben blij dat ik nu bij FC Twente zit. Terugkijken naar vorig jaar doe ik niet. Het verandert niet meer, ik moet het plezier weer terugkrijgen."

Bij FC Twente is Cerný in ieder geval goed opgevangen. "Queensy (Menig, red.) en Jeffrey (De Lange, red.) kende ik al van Ajax, maar ook andere jongens, van de wedstrijden van vroeger. Dan is het allemaal wat makkelijker." Assistent-trainer Andries Ulderink is eveneens geen onbekende voor Cerný. Hij was zijn trainer bij Jong Ajax. "In die periode ging het goed met mij. Hij is iemand die veel met mij bezig was. Dat was een heel fijne periode", blikt Cerný terug.





Andere omgeving

"Ik wil weer tegenstanders passeren, want dat ben ik niet kwijt en heb ik in me. Dat moet ik weer wakker maken in mij, hopelijk ben ik er dan weer. Bij FC Twente is er alles wat we nodig hebben. De omgeving is iets anders dan ik gewend ben, maar dat is helemaal niet verkeerd. Misschien heb ik dat wel nodig."

Cerný begint aan zijn zevende jaar in Nederland. "Dat is best veel, maar ik voel mij nog steeds Tsjechisch. Het Nederlands van mij klinkt steeds beter en dat is alleen maar goed. Het is niet zo dat ik per se aan een Nederlandse club verhuurd wilde worden, maar het contact met de trainer (Ron Jans, red.) en Jan (Streuer, technisch directeur, red.) was goed. Ik ben blij dat ik hier ben", besluit hij hoopvol.



Vaclav Cerny in actie tijdens de training van FC Twente (Foto: FC Twente Media)