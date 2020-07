Mondfluitje voor NS-conducteurs even verleden tijd, maar Enschedees bedrijf heeft de oplossing

Het geluid van het iconische mondfluitje van de conducteurs van NS zullen we de komende tijd niet meer horen op het perron. Vanwege de coronacrisis is het voor conducteurs verplicht om mondbescherming te dragen en blazen op een fluitje is daardoor niet bepaald praktisch. Alle hoofdconducteurs krijgen vanaf vandaag daarom een e-fluitje, geleverd door een bedrijf uit Enschede.

In het buitenland werden de elektronische fluitjes al langer gebruikt. Dat was reden voor NS om de e-fluitjes ook in Nederland aan te schaffen. De spoorvervoerder kwam voor de bestelling van duizenden mondfluitjes uit bij sportgroothandel Piri Sport in Enschede.

Uit China

Eigenaar Alexander Mulder importeerde de e-fluitjes 'exclusief' uit China. Door alle coronamaatregelen was dat makkelijker gezegd dan gedaan; de eerste levering zou al begin juni zijn, maar dat werd dik een maand later. Mulder benadrukt dat het niet om 'zomaar een fluitje' gaat. "Want er zijn tientallen verschillende soorten fluitjes", vertelt de Enschedeër.

Verplicht

De fluitjes worden de komende tijd verspreid onder de ruim drieduizend hoofdconducteurs van NS. Fluiten is bij wet verplicht voordat een trein vertrekt. Toch is het niet per se nodig om bij alle treinen te fluiten.

"De intercity's hebben een sluitfluit: er klinkt een fluitsignaal als de deuren sluiten. Toch fluiten veel collega's dan ook nog zelf", zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc. "Bij de sprinters is het anders. Die geven piepjes af, dus daar moeten we bij vertrek wel fluiten."