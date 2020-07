Drie doden bij zweefvliegongevallen: hoe veilig is zweefvliegen eigenlijk?

"Natuurlijk zijn er risico's", zegt instructeur Hans den Besten van Aero Club Salland. "Maar zweefvliegen is absoluut veilig."

Opleiding en instructies

Voordat iemand alleen mag zweefvliegen moet er een intensieve opleiding gevolgd worden. "Dat mag vanaf veertien jaar", zegt bestuurslid Niels Reimink. "Het is een serieuze opleiding waarin alle veiligheidsaspecten uitgebreid aan bod komen."

"Daarnaast waarborgen we, zodra mensen geleerd hebben om veilig te vliegen, dat het ook daadwerkelijk veilig gebeurt. Daar komt een tal van procedures bij kijken. Zo is er voor elke vlucht een briefing waar de weersomstandigheden en andere aandachtspunten benoemd worden. Bij het vliegtuig zelf volgt ook altijd een check om er zeker van te zijn dat alles in orde is."

Veiligheidscontrole

In het vliegtuig zitten meerdere meetinstrumenten. Ook zit er een radio in om contact te zoeken met andere piloten en is er een gps-systeem ingebouwd zodat alle vliegtuigen te volgen zijn. Middels een lier worden de vliegtuigen in Lemelerveld omhoog getrokken, waarbij ze een snelheid bereiken van rond de 110 kilometer per uur.

Dat is de kunst van het zweefvliegen Instructeur Hans den Besten

"Ook daar zijn alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Voordat er opgestegen kan worden is er een driedubbele controle tussen de piloot, de verkeersleider en de persoon die de lier bedient. Eenmaal in de lucht koppelt de piloot de lier af, maar mocht dat niet lukken, kan iemand op de grond dat ook doen. Als dat ook niet lukt, breekt de lier vanzelf af. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt", vervolgt Reimink.

Thermiek

Een zweefvliegtuig kan uren vliegen, mits de piloot de juiste thermiek kan vinden. "Dat is de kunst van het zweefvliegen", vertelt instructeur Den Besten enthousiast. "Zodra je met een zweefvliegtuig in thermiek vliegt kan je snelheid maken en zelfs stijgen. Het is dan het doel om zo ver mogelijk te kunnen vliegen."

Thermiek bestaat uit opstijgende warme luchtbellen. De zon verwarmt de aarde en de warmere lucht boven de grond stijgt op, waar de zweefvliegtuigen van kunnen profiteren. "Er zijn wedstrijdvliegers, zoals Lars, die dan een zo'n groot mogelijke afstand zo snel mogelijk willen afleggen. Het kan dan natuurlijk ook voorkomen dat je te veel snelheid verliest en noodgedwongen moet landen. Zweefvliegtuigen kunnen in praktisch elk weiland landen, dus dat is geen probleem."

Hoe veilig is zweefvliegen? (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Rouwen

Ondanks dat er weer volop gevlogen wordt in Lemelerveld, zal het ongeval van zaterdag ze nog lang bijblijven. "Het is een grote schok", zegt Reimink. "Lars was een ervaren wedstrijdvlieger, hij behoorde tot de top van Nederland. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, blijft gissen."

Voor Lars is een speciale herdenkplek ingericht. "Hier staat zijn aanhanger waar zijn vliegtuig normaal in zou liggen. We hebben er bloemen neergelegd en blijven aan hem denken."

Den Besten vult hem aan: "We denken aan zijn familie en andere nabestaanden, maar we moeten ook weer door. Juist nu is het belangrijk snel de draad weer op te pakken. Dat is de enige manier om het ook snel een plaats te geven."

Lars Berendes (29) (Foto: RTV Oost)