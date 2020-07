Hoofdscout Alfred Nijhuis vijf jaar langer bij Heracles Almelo

Alfred Nijhuis heeft zijn contract als hoofdscout bij Heracles Almelo verlengd tot medio 2025. In juli 2018 kwam hij in dienst als hoofdscout, nadat Nijhuis in het seizoen 2014-2015 al assistent-trainer was bij Heracles Almelo onder John Stegeman. Het jaar daarop stapte hij over naar de scouting, maar dat was aanvankelijk van korte duur.

In 2016 vertrok Nijhuis naar het Duitse SV Rödinghausen, waar hij trainer was van onder meer Sebastian Jakubiak. In 2018 keerde hij weer terug in Almelo. "Alfred heeft sinds zijn terugkeer met zijn drive, netwerk en oog voor interessante spelers bewezen dat hij een erg belangrijke bijdrage levert aan het vinden van de juiste spelers voor Heracles Almelo. We zijn daarom verheugd dat Alfred voor een periode van maar liefst vijf jaar verbonden blijft aan de club."

Continuïteit

Het beduidend langere verblijf van Nijhuis bij de club geeft aan dat Heracles Almelo in deze tijd streeft naar continuïteit. Tot tevredenheid van technisch directeur Tim Gilissen. "Wij willen graag continuïteit creëren op een aantal belangrijke posities in de organisatie." Nijhuis is zelf eveneens zeer tevreden over zijn contractverlenging bij Heracles Almelo. "Ik vind het nog steeds mooi dat ik in 2018 de kans kreeg terug te keren bij Heracles Almelo als hoofdscout. De afgelopen twee seizoenen is er voldoende uitdaging geweest wat betreft scouting."

Nieuwe spelers

In totaal kwamen er in de afgelopen twee seizoenen 25 nieuwe spelers bij Heracles Almelo. "Dat is een behoorlijk aantal, maar wanneer je dan ziet hoeveel van die nieuwe spelers een belangrijke rol spelen in de selectie geeft dat veel voldoening. Ik ben blij dat ik daar aan heb bijgedragen en kan blijven bijdragen", aldus Nijhuis.