Opa-moord Wierden: kleinzoon krijgt ook in hoger beroep twee jaar cel

De 19-jarige kleinzoon uit Wierden, die eerder al werd veroordeeld voor het doodsteken van zijn opa, heeft ook in hoger beroep twee jaar celstraf en jeugd-tbs gekregen. Justitie wilde dat de destijds 17,5 jaar oude kleinzoon vanwege de ernst van het misdrijf volgens het volwassenenstrafrecht zou worden veroordeeld, maar het gerechtshof ging daar niet in mee en legde de maximale jeugdstraf op.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het hof benadrukte dat de kleinzoon niet in een opwelling heeft gehandeld, maar dat hij opa met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd en spreekt van een "barbaarse daad".

Maximale jeugdstraf

In deze zaak werd de lokaal bekende zakenman Herman Smit (71) uit Wierden in november 2018 met 38 messteken van het leven beroofd. Zijn minderjarige kleinzoon werd hiervoor door de rechtbank Almelo veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs, de maximale jeugdstraf.

Dit na een eis van het Openbaar Ministerie van zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het OM ging daarop in hoger beroep. Tijdens dit appèl draaide het met name om de vraag of de kleinzoon volgens het jeugd- of volwassenenstrafrecht moest worden veroordeeld.

Vooropgezet plan

De kleinzoon had het misdrijf immers zorgvuldig voorbereid. Zo had hij vooraf in een appje met zijn vriend Ben aangekondigd dat hij zijn opa zou ombrengen, had hij wasbenzine en terpentine gekocht om zijn kleding te kunnen verbranden en had hij blauwe latexhandschoenen en een mes aangeschaft. Dat duidt volgens het hof op een duidelijk vooropgezet plan.

Bovendien heeft de kleinzoon eerst nog een half uur voor de woonboerderij in het gras gezeten voordat hij toesloeg. Daarmee had hij volgens het gerechtshof nog alle tijd om zich te bedenken.

'Volwassen indruk'

Hoewel de verdachte minderjarig was, vroeg het OM nadrukkelijk om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Daarvoor voerde justitie meerdere argumenten aan. Zo was de verdachte ten tijde van het misdrijf bijna volwassen, maar vooral ook vanwege de ernst van het misdrijf.

Bovendien maakte de verdachte volgens het OM gedurende het voorarrest een volwassen indruk. Zo had de kleinzoon met zijn ouders een tactiek besproken om voor een lagere straf in aanmerking te komen. Zo hield hij zijn ouders voor dat hij tegenover de rechter zou zeggen dat hij had gehandeld in een opwelling en dat er geen sprake was van voorbedachte rade.

'Incesttactiek'

Ook beschuldigde hij zijn opa er van dat die de jongen in zijn jeugdjaren seksueel zou hebben misbruikt, eveneens in de hoop er een lagere straf uit te slepen. Onderzoek toonde aan dat deze 'incesttactiek' verzonnen was.

Advocaat Thijs Geerdink bepleitte van begin af aan dat het jeugdrecht moest worden toegepast. Niet alleen omdat de kleinzoon ten tijde van het misdrijf minderjarig was, maar ook omdat de jongen volgens psychologen verminderd toerekeningsvatbaar was. Het gerechtshof ging daar vandaag in mee.

Gedragsonderzoekers

Het gerechtshof oordeelde dat de kleinzoon een gruwelijke daad had gepleegd door opa 'op een barbaarse manier' om te brengen. Bij de straf baseerde het hof zich echter op de gedragsonderzoekers, die hadden geadviseerd dat de kleinzoon zo snel mogelijk moet worden behandeld om herhaling te voorkomen.

Dat was uiteindelijk reden om de kleinzoon te veroordelen volgens het jeugdrecht, waarbij de maximale straf van twee jaar en 'jeugd-tbs' werd opgelegd.