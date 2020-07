MaakMeeLab opent de deuren in Enschede: "Leer technologie in samenleving beter begrijpen"

Robots programmeren, leren films maken of een hologram in elkaar zetten: het is allemaal te leren bij het MaakMeeLab in Enschede, dat vandaag voor het eerst de deuren opent. "Je leert hier de technologie in de samenleving beter begrijpen", vertelt Wilja Jurg van Tetem, de organisatie achter het MaakMeeLab.

De activiteiten zijn voor zowel kinderen als volwassenen. "Er is begeleiding op maat. Want ook bijvoorbeeld kunstenaars of andere professionals kunnen hier terecht." Zo kunnen MKB-bedrijven er ideeën testen of bijvoorbeeld pilots draaien met nieuwe producten.

In de ruimte zijn diverse apparaten, waaronder 3D-printers en de Emblazer 2. "Dat is een laser snijder", vertelt Jurg. "Daarmee kun je van alles graveren en snijden."

Het MaakMeeLab opent vandaag vanaf twee uur haar deuren en is vrijwel het hele jaar geopend. "We willen laten zien wat je kunt doen met digitale middelen en dat kun je zelf leren ontdekken. Op die manier begrijp je beter hoe de samenleving in elkaar zit en kun je zelf keuzes maken." Aanmelden is, mede vanwege de coronaregels, verplicht.