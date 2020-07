Is ozon dé oplossing voor overlast van de Japanse duizendknoop?

Op het terrein van Universiteit Twente, naast de atletiekbaan, staat de komende dagen een grote container met daarin geavanceerde machines om ozon mee te maken. Pal naast de container is een proefveldje ingericht waar de ozon geïnjecteerd wordt in de woekerplant.

"Ozon maken we in deze container. Via slangetjes gaat de ozon dan naar het veld toe", aldus Dennis Scheper van NTP. "Ozon is een sterke oxidator. Het reageert met de plant, waardoor de plant vernietigd wordt."

Volgens Frits Huttenhuis van Waterschap Vechtstromen is de samenwerking met de Enschedese aannemer erg belangrijk. "De Japanse duizendknoop kan stuwen en dijken beschadigen. Daarnaast blijft de plant in de watergang staan. Je hebt door de plant meer kans op dijkfalen."

De samenwerking startte in 2019. "We hebben in een laboratorium al getest of ozon de plant kan bestrijden. Bij die proef kwamen de behandelde planten niet terug", aldus Huttenhuis.

Varkens tegen de Japanse duizendknoop

Gemeenten worstelen al een langere tijd met de bestrijding van de grote woekerplant. Vorig jaar werd er in Deventer een proef gedaan waarbij varkens werden ingezet om de plant op te eten. En door het Waterschap Drents Overijsselse Delta werd geprobeerd de plant met stroom te verwijderen.

Volgens Huttenhuis wordt de plant door die methodes wel geplaagd, maar niet helemaal verwijderd. "Dat gebeurt hopelijk wel met de bestrijding met ozon. Komend voorjaar wordt duidelijk of de proef geslaagd is of niet".