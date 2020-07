Bouwbedrijf Trebbe draait recordomzet van bijna 400 miljoen

Met een stijging van ruim 40 procent haalde de Enschedese bouwonderneming Trebbe een omzet van 397 miljoen euro over 2019. De stijging is vooral het gevolg van de overname van bouwbedrijf Giesbers in december 2018.

De woningbouw binnen Trebbe groeide met ruim 44 % van 206 miljoen naar 297 miljoen euro. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw steeg naar 100 miljoen euro.



Overname Giesbers

De forse omzetstijging van Trebbe Holding is voor een groot deel toe te schrijven aan de overname van de Giesbers Bedrijven eind 2018.

Daarnaast heeft ook de goedgevulde orderportefeuille van de afgelopen jaren daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Onder Trebbe Holding vallen Trebbe Groep, Dijkham Bouw, Bouwbedrijf Van den Hengel en de Giesbers Bedrijven.



'Dubbele cijfers'

Trebbe had in 2018 een soort 'tussenjaar' qua groei, de jaren daarvoor, en afgelopen jaar dus ook, groeide de omzet in de 'dubbele cijfers' en wist het de winstgevendheid op zo'n drie procent te houden.

Eind 2019 waren er 486 mensen (464 fte) in dienst, dit is een lichte stijging ten opzichte van het aantal medewerkers dat in 2018 in dienst was.

'Gematigd positief'

Het familiebedrijf Trebbe werd in 1911 opgericht en wordt nu geleid door de vijfde generatie, Hein Trebbe jr. En die is 'gematigd positief' over de toekomst: “De goedgevulde orderportefeuille biedt een stevig fundament voor 2020 en verdere jaren. We zijn het jaar goed begonnen. Maar met de intrede van het coronavirus en de onduidelijkheid rondom de duur en de impact van deze pandemie is het moeilijk te voorspellen hoe ons dit zal raken.”