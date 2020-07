Enschede blijft koploper gestolen voertuigen in Overijssel

Enschede is een populaire gemeente om een auto, scooter of ander voertuig te stelen. Uit politiecijfers die het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) heeft gepubliceerd, blijkt dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 169 voertuigen zijn gestolen. Zwolle (79), Hengelo (61) en Almelo (58) volgen op gepaste afstand.

Vergeleken met het eerste half jaar van 2019 is er een kleine daling in Enschede waarneembaar (-2). Ook toen was Enschede koploper. Met 10,6 diefstal per tienduizend inwoners scoort de gemeente ook relatief gezien het 'beste'. Almelo (8) en Hengelo (7,6) volgen.

De grootste stijging in absolute aantallen is in Oldenzaal, waar het aantal gestolen voertuigen steeg van 2 naar 16 (+14). Ook Deventer (+13) en Hengelo (+13) laten in absolute aantallen een flinke groei zien.

Hellendoorn is de witte raaf in Overijssel. In die gemeente vond in het eerste half jaar geen diefstal plaats (-9). Hellendoorn is met dat aantal ook de grootste Overijsselse daler. Ook in Hardenberg en Steenwijkerland (beiden -7) werden er flink minder voertuigen gestolen.

Provinciebreed stijging

In Overijssel vonden er in totaal 518 diefstallen plaats. Dat zijn 24 meer dan in de eerste helft van 2019. Landelijk was er een daling van het aantal voertuigen.

Op een gemiddelde dag worden in Nederland 33 scooters, 23 auto's, vier motoren en twee aanhangers gestolen. Amsterdam is koploper in absolute aantallen (1516) en relatief (meer dan zeventien gestolen voertuigen per tienduizend inwoners).