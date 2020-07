Keolis gooit wc’s op slot in Overijsselse treinen, politiek boos

Keolis heeft de wc’s in haar treinen voorlopig afgesloten ‘vanwege corona en vandalisme’. Diverse fracties in de Overijsselse politiek zijn verbaasd en eisen opheldering. "Dit is gewoon gemakzucht", vinden ze bij de PVV. "Dit kun je niet maken", vult Forum voor Democratie-Statenlid Stijn Hesselink aan.

Naar de wc gaan kan voorlopig niet meer in de trein van bijvoorbeeld Enschede naar Zwolle of die van Oldenzaal naar Zutphen. De wc’s zijn afgesloten door treinvervoerder Keolis. ‘Vanwege de coronamaatregelen en vandalisme’, zo luidt de verklaring. Opvallend, want bij NS worden de wc’s in coronatijd juist extra verschoond.

‘Kan niet waar zijn’

De provincie is concessiehouder van de Keolis-lijnen en betaalt jaarlijks miljoenen voor de spoorverbinding. Statenleden verbazen zich dan ook over de toiletafsluiting. "Dit kan niet waar zijn, de toiletten moeten gewoon gebruikt kunnen worden", zegt Joeri Pool (PVV). Hij eist opheldering en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Die vragen worden gesteund door Forum voor Democratie en Partij voor de Toekomst. "Het is gewoon belachelijk dat de wc’s worden dichtgegooid. Dit kun je niet maken", zegt Stijn Hesselink van Forum.

Andere partijen

Ook andere partijen willen opheldering. "Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat in treinen structureel de toiletten zijn afgesloten. Er kan niet van reizigers verwacht worden dat men maar uitstapt of het ophoudt", zegt Hans Nooter van de PvdA.

"Dit is natuurlijk niet best", zegt D66-Statenlid Renilde Huizenga. "We zijn altijd voor toegankelijke toiletvoorzieningen. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om het ‘even op te houden’. Er zou dus op iedere trein een toilet moeten zijn."