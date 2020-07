Historische trein 'De Blauwe Engel' opgeknapt en versleept naar Twekkelo

Dit oude type dieseltrein uit 1953 is één van de laatsten die ook nog daadwerkelijk in Overijssel heeft gereden. Na een motorbrand is de trein uit roulatie genomen en naar Haarlem verhuisd om gerestaureerd te worden. Daar kwam het echter niet van doordat vandalen de trein verder kapot maakten.

Jurriaan Knol is blij dat hij de Blauwe Engel 180 naar Hengelo heeft kunnen halen. "Het was een kans die we niet konden laten lopen. het is een hele toer geweest om het ding hier heen te krijgen en op te knappen", zegt Knol.

Origineel

Het treinstel was behoorlijk toegetakeld toen het in Hengelo arriveerde. Het zat onder de graffiti en de ramen waren stuk. Nu is de trein helemaal overgeschilderd in de originele kleuren.

De historische trein is groen van de aanslag (Foto: News United / Jack Huygens)

De Blauwe Engel na een opknapbeurt (Foto: RTV Oost)

Hard gewerkt

Jurriaan Knol is blij met het resultaat tot nu toe. "De vrijwilligers hebben echt hard gewerkt om de trein zo mooi te krijgen. Helaas is het nog niet helemaal klaar. Van binnen moet er nog van alles opgeknapt worden en onze wens is om alle ramen in originele staat terug te brengen", zegt Knol.

De Blauwe Engel is van het terrein bij het FBK-stadion naar het ongeveer twee kilometer verderop gelegen Twekkelo versleept om daar dienst te gaan doen als rustpunt voor het spoorfietsen. "Je kunt daar dan je broodje eten, koffie drinken of schuilen voor de regen",zegt Knol.

Tekst gaat verder onder de video:

Landelijk op de kaart

De historische trein zet het Spoorfietsbedrijf in Hengelo landelijk op de kaart. "Eerder hadden wij geen echte trein en kende niemand ons. Nu met de Blauwe Engel en de de opknapbeurt krijgen we landelijke bekendheid. We hebben hiermee zelfs de NOS gehaald", zegt Juriaan Knol trots.

Vanaf 17 juli kan het publiek weer spoorfietsen in Hengelo. Onderweg kom je de Blauwe Engel tegen. Meer informatie spoorfietsen.nl