Pieter Omtzigt toont zich sportieve verliezer: "Hugo is een geweldige lijsttrekker"

Met een nipt verschil verloor Omtzigt de verkiezing voor het partijleiderschap. De Enschedeër kreeg 49,3 procent van de stemmen. Hugo de Jonge behaalde 50,7 procent.

Omtzigt, die in Den Haag bekend staat als een harde werker, had vooral lovende woorden voor De Jonge. "Ze zeggen dat ik hard werk. Maar geloof me, als je de coronacrisis moet oplossen dan heb ik echt helemaal niks gedaan. Ik feliciteer Hugo met een ontzettend mooi resultaat. Ik kon tijdens de campagne een weekje vrij nemen, hij niet."

Verkiezingen 2021

Waar verkiezingen om het partijleiderschap bij andere partijen soms leiden tot interne conflicten is dat bij het CDA deze keer niet zo. Hugo de Jonge benoemde Omtzigt tot zijn 'running mate' bij de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. Ook Omtzigt blikte al met een schuin oog vooruit naar die verkiezingen.

"We maken er met z'n allen een ontzettend mooie campagne van, want wij hebben laten zien dat we niet alleen de mensen hebben maar ook het programma en de juiste idealen. En die gaan we samen de komende maanden uitdragen. Met onze nieuwe lijsttrekker Hugo de Jonge."

"De leden houden van je"

Op zijn beurt had De Jonge mooie woorden voor Omtzigt. "Met deze uitslag, zo dicht bij elkaar, hebben de leden laten zien hoe groot hun waardering is voor beide kandidaten. En daarmee Pieter, hebben de leden laten zien hoe groot de waardering is voor jou. De leden houden gewoon van je. Maar ook heel veel mensen van buiten de partij hebben een enorm vertrouwen in wat jij voor ze betekent."