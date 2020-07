Conducteurs NS maken kennis met e-fluit: "Kwartier bezig geweest om klepje open te krijgen"

Niet de ouderwetse mondfluit, maar een elektronisch fluitje dat met de hand bediend wordt. Omdat mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht zijn, kunnen conducteurs van de NS reizigers niet met de mondfluit waarschuwen dat de trein vertrekt. Sinds gisteren heeft Marco ten Kate, hoofdconducteur bij de NS en woonachtig in Wijhe, de nieuwe e-fluit in zijn bezit.

"Ik ben eerlijk gezegd eerst een kwartiertje bezig geweest om het klepje open te krijgen, maar dat zal wel aan mijn worstenvingers hebben gelegen", lacht Ten Kate.

'Niet te dicht bij je oor doen'

Toen hij het nieuwe apparaatje eenmaal aan de praat had, concludeerde hij al snel dat het prima werkt. "Hij fluit wel hard, dus je moet het niet te dicht bij je oor doen."

In Nederland is fluiten bij het vertrek van treinen verplicht. Bij sommige treinen, zoals intercity’s, zit er een soort ‘sluitfluit’ ingebouwd. "Op het moment dat je je sleutel omdraait, dan gaat er een fluittoon. Bij stoptreinen zit dat er niet in, dus moeten we dat toch zelf doen."

'Fluit hoort bij het vak'

Toch hoopt de Wijhenaar, tevens stadionspeaker bij PEC Zwolle, dat hij in de toekomst weer gebruik mag maken van de mondfluit. "Ik hoop niet dat het voor altijd is. Een normale ouderwetse fluit hoort bij het vak van conducteur."

"Zolang de coronacrisis aan de gang is en de mondkapjes op blijven in het openbaar vervoer, zullen wij de handfluitjes blijven gebruiken, denk ik."

'Voor je eigen veiligheid'

Onder collega’s is de nieuwe e-fluit een veelbesproken onderwerp. Ten Kate: "We begrijpen allemaal dat er dingen moeten gebeuren die anders zijn dan normaal. Het wordt gedragen onder het personeel, het is per slot van rekening voor je eigen veiligheid."