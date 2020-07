Gehavende Zwolse zwanenfamilie gered en overgeplaatst

De reddingsoperatie trok heel wat belangstelling. "Dit is veel beter voor de zwaantjes", vertelt een toeschouwer. "Want ze overleefden het hier gewoon niet. Er was te weinig eten volgens mij."

Doodgereden

Een ander ging afgelopen weken regelmatig even langs met haar kleinkinderen. "Het is geen doen zo. Je bent bang dat de zwaantjes die over zijn ook dood gaan. En de moeder was alleen, omdat de vader is doodgereden op de A28."

Schoonmaken

Waterschap Drents Overijsselse Delta kreeg meldingen vanuit de buurt om het op te lossen, maar het schoonmaken van het water werd ze onmogelijk gemaakt, vertelt Paul Penning. "Zoals je ziet, ziet het water er niet uit. Dus wilden we dat ook schoonmaken. Maar toen kregen we de hele buurt over ons heen, omdat de zwanen er ook zaten. Het is triest dat er nu nog maar drie van de zeven jongen over zijn. Dus een goede actie van de dierenambulance om ze over te plaatsen."

Aansterken

De familie moet eerst wat aansterken bij de opvang van de dierenambulance. Daarna worden ze overgeplaatst naar de nieuwe locatie. De buurt zal ze in ieder geval gaan missen. "Het was hartstikke leuk om in coronatijd er elke dag even naar te kijken. Maar de dierenambulance en het waterschap hebben het netjes gedaan. Het is beter zo."