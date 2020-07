Sanderink lijdt voor het eerst in jaren verlies met Oranjewoud

Het zit de 71-jarige eigenzinnige Twentse zakenman Gerard Sanderink niet mee. Na alle weglopende topbestuurders van zijn IT-bedrijf Centric en de kanonnade aan rechtszaken met zijn ex-geliefde Brigitte van Egten is het nu de beurt aan zijn beursgenoteerde concern Oranjewoud.



Dat bestaat uit bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea. De 'rail'-poot van zijn bouwmoloch Strukton heeft een zwaar jaar achter de rug, zo zwaar dat het Oranjewoud onder water trok met een verlies van 3,9 miljoen euro.

2,4 miljard omzet

Met zijn beursgenoteerde Oranjewoud heeft Sanderink zo'n 10.000 medewerkers die in totaal ruim 2,4 miljard omzet hebben gemaakt. In de pijplijn zit nog werk ter waarde van 3,1 miljard euro. Getallen die tot de verbeelding spreken.



Overigens is Sanderink voor bijna 99 procent eigenaar van de aandelen van Oranjewoud. Met het verlies van dit jaar, zit er geen dividend in. Overigens heeft ingenieursbureau Antea een recordwinst gemaakt, maar die werd dus teniet gedaan door het verlies bij het veel grotere Strukton.



'Cashen'

Normaal worden eigenaren van grote concerns rijk van hun bedrijf. Op enig moment wordt er soms 'gecasht' voor luxe prive-uitgaven. Bij Sanderink is dat anders.



In mei heeft het concern van grootaandeelhouder Sanderink twintig miljoen aan kapitaal overgeboekt naar Strukton om de balans van de bouwer te versterken. Hij stortte in het verleden al enkele keren kapitaal bij via moeder Oranjewoud. De banken hebben dit waarschijnlijk afgedwongen.



Een maand later werd er een nieuwe 'kredietfaciliteit' afgesproken, overigens zijn de eisen voor Strukton daarbij verscherpt.

Effect corona

Oranjewoud geeft aan dat de resultaten tot dusver redelijk overeind blijven, ondanks het coronavirus. 'Hoewel met name in de maand april de omzet achterbleef, is de omzet tot en met mei 2020 slechts fractioneel lager dan in dezelfde periode van het vorige jaar.'



Het operationeel resultaat is lager, maar positief. In Nederland (NOW-regeling), België, Denemarken, Italië, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten maakt het concern gebruik van steunmaatregelen ter compensatie van personeelskosten.



Te laat met jaarverslag

Het is de derde keer in vier jaar tijd dat Oranjewoud te laat is met het jaarverslag. Genoteerde ondernemingen dienen uiterlijk 30 april hun jaarrekening te publiceren. Ook deze keer was de accountantscontrole niet op tijd afgerond.



In 2017 werd de agentenovereenkomst bij het metroproject in Riyad nog onderzocht, in 2019 was het de Fiod-inval vanwege Riyad die de reguliere planning doorkruiste en dit keer is de vertraging volgens het concern veroorzaakt door de impact van Covid-19.