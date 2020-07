Laura en Rick uit Zwolle zien gevreesde 'Wald-Rambo' in bos langslopen

Het is druk in het Zuid-Duitse bos; een zwaarbewapende politie-eenheid speurt het gebied af. Honderd agenten met mitrailleurs nemen het op tegen Wald-Rambo, die het met een pijl en boog, mes en een pistool moet doen. Eén ding is zeker; de Duitse justitie wil zich niet nog een keer te kijk laten zetten.

Oppenau

De klopjacht verplaatste zich naar het bos na een tip van de 29-jarige Laura en haar man Rick (27) uit Zwolle. Voor het stel is het Zuid-Duitse Oppenau een tussenstop in een rondreis met hun camper.

Ze zitten nietsvermoedend in het bos als de 31-jarige in camouflagekleding langsloopt. Op dat moment is de zoektocht nét begonnen, maar dat weten zij nog niet.





Lachen

"We moesten nog lachen om zijn outfit, het leek wel alsof hij 'oorlogje' ging spelen", zegt Laura tegen de NOS. "We zagen overigens geen wapens."





Toen na een uur een helikopter heel laag over het bos vloog, kregen ze door dat er iets niet klopte. Ze besloten richting het dorp te rijden, waar ze een enorme politiemacht zagen.

Zoektocht in bos

Na een paar minuten googelen kwamen ze erachter wat er aan de hand was. "We liepen naar de eerste de beste politieagent om te zeggen dat we hem hadden zien lopen. We hadden niet echt het idee dat ze ons heel serieus namen, maar daarna verspreidde de zoektocht wel van het dorp naar het bos", zegt Laura.

Vandaag is de politie nog steeds op zoek naar de man. Onder meer vanwege zijn camouflagekleding en zijn kennis van het bos is het moeilijk om hem te vinden.